"No es culpa de Qatar": David Faitelson desata polémica sobre la prohibición a la venta de alcohol

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El panelista de ESPN, David Faitelson, consideró que no es culpa de Qatar que no se venda alcohol durante la Copa del Mundo 2022, sino de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) que, este viernes, a dos días de la inauguración, anunció que no se venderán bebidas embriagantes a los aficionados dentro o fuera de los estadios.

“Al final del día, venimos a ver futbol, no a tomar cerveza… Pero, insisto, la FIFA sabía a dónde venía y qué tipo de reglas había en ese lugar…”, dijo en un hilo de Twitter.

Además, en un video de 1:10 minutos, compartido en sus redes sociales, el polémico conductor de deportes aseguró que nunca pensó que la regulación y la venta de alcohol fuera a causar tanta sensación e impacto en el mundo.

“Es evidente que la cerveza y el entretenimiento se mezcla mucho con el futbol, pero bueno, eso no es culpa de Qatar, es culpa de la FIFA, es culpa de la designación de una sede que no tenía o no se adecuaba a las necesidades económicas del organismo, punto”, señaló.

Consideró que los organizadores saben que el Mundial de Futbol es una fiesta y que la gente bebe “y, bueno, aquí no se puede beber”.

En su opinión, “hay que respetar, nos guste o no” porque, aunque él no esté de acuerdo con el tema de los derechos humanos ni con el asunto que tiene que ver con el respeto a la orientación sexual de las personas, lo único que puede hacer es decir que no está de acuerdo.

“Ya estamos acá y hay que respetar cómo vive esta gente y cómo entiende la vida esta gente y punto, no hay nada qué hacer. Gracias”.

“No David, Qatar tiene que respetar la fiesta que es el futbol y no coartarla, debería ser flexible ante la magnitud del evento”, comentó un usuario.

Este viernes, la FIFA informó que no se venderá alcohol a los aficionados en los ocho estadios donde se disputará la Copa del Mundo Qatar 2022 que comienza el domingo 20 de noviembre.

En redes sociales, además de criticar al panelista, usuarios comentaron que a la FIFA no le preocupa porque “vendió el Mundial”. Para otros “al país que fueres, haz lo que vieres…”

“Exacto, la culpa no es de la sede y sus costumbres, es de la FIFA, día a día saldrán cosas negativas y el culpable seguirá siendo la FIFA”; “También Qatar sabía lo que implicaba la fiesta del Mundial, si no querían algo así, para qué se candidatearon desde el principio”. “Así es, la FIFA no supo negociar bien la organización con Qatar o lo más seguro es que recibieron dinero de los árabes para que les dieran la sede”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Otros le advirtieron que lo podían arrestar por estar dando declaraciones políticas sobre Qatar, al cuestionar su forma de vida..

“Más bien quisiera decir que el deporte y el espectáculo se mezclan con el alcohol. Así es y ha sido siempre, lo que a ellos no les interesa y en otros países les deja muchos dividendos. Eso pasa cuando el alcohol no es un negocio para las ganancias de un país”, comentó otro.

Otra persona recordó asuntos como la corrupción de la FIFA, la explotación de trabajadores en Qatar que cobró la vida de más de 6 mil 500 obreros que hicieron la infraestructura del Mundial y lo que le pasó a Paola Schietekat, la mexicana condenada a 27 años de cárcel y 100 latigazos por denunciar que sufrió una agresión sexual. Y, sin embargo, añadió, pareciera que la prohibición de la venta de alcohol era más relevante.