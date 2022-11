Polonia, el rival de México que busca llegar a octavos de final en el Mundial de Qatar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Polonia, el país donde existe el dicho “cada polaco es un político, médico y seleccionador nacional” jugará su novena copa del mundo y será el primer rival de México en el mundial de Qatar 2022 el próximo 22 de noviembre en el estadio 974; para la afición el representativo se encuentra obligado a llegar al menos a octavos de final, pues desde México 1986 que no disputan esa instancia, así lo explica el periodista polaco Tomasz Moczerniuk a Proceso.

Polonia se dice lista para el inicio de la justa mundialista, será la novena en su historia, y como en todos los países del mundo, se espera una gran fiesta. Los polacos son del tipo de aficionado que ve el futbol como una religión, y al igual que los mexicanos les gusta “aconsejar y sentirse seleccionadores nacionales”, la prensa les hace segunda y son muy rápidos al dar consejos y señalar errores deportivos.

Y aunque el técnico nacional Czeslaw Michniewicz lleva muy poco tiempo en el banquillo, pues llegó en enero de este año y cumplió con la clasificación al mundial, ya tuvo su primer fracaso con la eliminación de Polonia de la Liga de Naciones, el estratega será juzgado igual que los entrenadores pasados.

“Después de las derrotas, no hay paciencia y buscamos inmediatamente a los culpables, en cada juego tienes que dar lo mejor de ti y luchar para ganar, eso es lo que esperamos de los jugadores que representan a nuestro país”.

Polonia actualmente rankeada en el puesto 26 del mundo, accedió al mundial después de vencer 2-0 a Suecia en la repesca de las eliminatorias europeas y con la suerte previa de avanzar una ronda sin jugar por la descalificación de Rusia. Cuenta en sus filas con Robert Lewandowski, elegido por la FIFA como el mejor jugador del mundo en 2020 y 2021 con el premio “The Best”, aunque el astro internacional no pudo anotar en el mundial de Rusia 2018.

En entrevista con Proceso, Tomasz Moczerniuk del medio polaco Przeglad Sportowy explica cuáles son las principales fortalezas de Polonia de cara al mundial y analiza a Argentina, Arabia y México sus rivales en el grupo C.

El futbol polaco se caracteriza por ser demasiado “físico, atlético y donde se corre mucho” la técnica pasa a segundo lugar, pues conocen sus limitaciones y explotan sus virtudes. “No somos Croacia, donde los talentos nacen con el balón en el pie, aunque en nuestra selección juegan de vez en cuando jugadores técnicamente bien formados. Actualmente, esos futbolistas son Piotr Zielinski y Nikola Zalewski, pero ambos se fueron al extranjero a una edad muy temprana y se formaron en clubes italianos” dice Moczerniuk.

En Polonia hay 18 equipos en la Ekstraklasa que es la liga de primera división del país, esta se encuentra en el lugar 28 de Europa y en la actualidad los campeonatos se dividen entre dos equipos: Lech Poznan y Legia Varsovia.

En los recientes años Polonia se ha hecho de un renombre al crear porteros con buenos reflejos y que saben jugar con los pies, laterales “que tienen un pulmón inquebrantable y pueden correr de área a área” y delanteros, estos últimos por el fenómeno que implica Robert Lewandoski “el mundo a volteado a ver a los atacantes polacos”. Además, Moczerniuk presume que se trata de jugadores profesionales que son comprometidos al entrenar, marcan la diferencia en el terreno de juego, no suelen dar problemas a los entrenadores y son muy baratos.

Los clubes polacos venden a muy temprana edad a los jugadores más talentosos, primero juegan en las reservas profesionales y luego debutan al primer equipo, donde después de una o dos temporadas exitosas, los cazatalentos consiguen transferencias que ascienden a 3 o 4 millones de euros con equipos de mediana tabla. El dinero obtenido es una suma enorme para los clubes polacos.

La creación de jugadores jóvenes y su exportación a las mejores ligas europeas, se ha reflejado en el estilo de juego en la Selección; actualmente bajo el mando de Czeslaw Michniewicz Polonia juega a la defensiva, busca desbordes rápidos y todas las posibles oportunidades para contraatacar e incluso todos los seleccionados nacionales juegan en equipos fuera de su país.

En la perspectiva de Mozcerniuk el cuadro que presentará el seleccionador polaco para el partido ante México en la fase de grupos será encabezado por Wojciech Szczesny (Juventus) en la portería, en defensa Kamil Glik (Benevento Calcio) y Jan Bednarek (Aston Villa) ya que tienen experiencia jugando juntos, acompañados de un talentoso Jakub Kiwior (Specia Calcio), quien mostró potencial en los partidos de la Liga de Naciones. Nikola Zalewski (Roma) y Matty Cash (Aston Villa), correrán a los lados, ambos juegan muy bien en ataque, pero Zalewski tiene deficiencias en defensa, por lo que Bartosz Bereszynski (Sampdoria) puede jugar para él. En el medio del campo Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab), Szymon Zurkowski (Fiorentina) y Piotr Zielinski (Napoli) que está en gran forma. En la parte delantera está reservado para Lewandowski (Barcelona).

Polonia ha participado en ocho mundiales, ha jugado 34 partidos, de los cuales ha conseguido 16 victorias, 5 empates y 13 derrotas; su primera aparición fue en Francia 1938 donde llegó a octavos de final; tres décadas más tarde se clasificó a Alemania 1974 su mejor participación hasta el momento, derrotaron a Argentina 3-2, Italia 2-1 y en el partido por el tercer puesto vencieron 1-0 a Brasil.

Para Argentina 1978 llegaron a la segunda ronda y se quedaron con el quinto lugar del certamen, para la justa disputada en España 1982 repitieron la hazaña lograda en Alemania y se adueñaron del tercer lugar tras vencer 3-2 a Francia.

En México 1986 comenzó su declive, sólo pudieron llegar a octavos de final y fueron goleados 4-0 por Brasil, posteriormente no calificaron a Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998 y reaparecieron en Corea Japón 2002.

En cuanto a los resultados, la afición de Polonia espera un mejor escenario que los obtenidos en sus últimas participaciones en los mundiales, en Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Rusia 2018, en donde no pudieron avanzar de la fase de grupos tras perder dos partidos y ganar uno.

El análisis que hacen de sus contrincantes en Qatar es que el más débil será Arabia Saudita “un rival desconocido” con quien jugaran en la segunda fecha de la fase de grupos e incluso esperan un Hat-trick de Robert Lewandoski.

Con Argentina, la prensa polaca considera que ha sido muy ineficaz en las últimas fechas, sin embargo, se trata de una selección siempre candidata al título, por lo que en el mejor de los casos esperan un empate, ya que consideran que la albiceleste podría llegar relajada tras ganar sus dos primeros partidos (a México y Arabia) en caso de que no sea así, la derrota es algo que ya tienen contemplado.

El equipo con mayor grado de dificultad que enfrentarán, es México, pues al tratarse del partido inaugural, este siempre viene cargado de muchas emociones e incertidumbre, así que el estado mental de los jugadores de ambos equipos será el principal factor que definirá el encuentro.

No obstante, Tomasz Moczerniuk reconoce que, ante los ojos de Polonia, el equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino es la Selección Mexicana más débil en décadas y que esto es una gran ventaja para lograr sus propios objetivos en el mundial, además de asegurar que México no tiene un jugador que asuma el rol de líder, ya que el único que parece levantar la mano es Andrés Guardado, pero es muy difícil que el experimentado jugador pueda participar los 90 minutos de partido.

“Ustedes mismos lo saben, tiene la selección más débil en décadas. Parece quedarse con el balón como si creara ocasiones, pero en el último toque tienen problemas porque no hay un delantero que sea capaz de pegarle al arco; Raúl Jiménez podría hacerlo, pero no está en su mejor momento y Chicharito por suerte para nosotros no estarán en el cuadro. (México) juega bien en el mediocampo, hay mucho movimiento y energía, en la portería tienen a Ochoa, que siempre muestra un nivel sólido. Creo que las constantes críticas al Tata Martino también son un problema, porque no es fácil trabajar con el equipo cuando alguien grita sin parar ‘fuera Tata’, pero estos son sus problemas y facilitan nuestra tarea”.