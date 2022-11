Cristiano Ronaldo deja con “efecto inmediato” el Manchester United

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Manchester United anunció en sus redes sociales que por mutuo acuerdo Cristiano Ronaldo abandona al club inglés.

A unos días del debut de Portugal en el mundial de Qatar 2022, el Manchester United informó este martes que la segunda etapa de Cristiano Ronaldo en el club inglés culminó por mutuo acuerdo.

Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro. Todos en el Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo Erik ten Hag y trabajar juntos para lograr el éxito en el campo" se lee en el comunicado.

La salida de Ronaldo llegó en medio de la polémica que ocasionó su reciente entrevista con Piers Morgan donde Cr7 afirmó que el United estaba forzando su salida del club, además de confirmar su mala relación con Erik Ten Hag.

El Manchester United intentó forzar mi salida. No solo el entrenador, sino también varias personas que rodean al club. Me sentí traicionado. Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no solo este año, sino también la temporada pasada” mencionó cristiano en entrevista con Pierce Morgan.