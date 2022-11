Qatar 2022: Periodista argentina fue asaltada mientras transmitía en vivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – A la periodista argentina Dominique Metzger, de TN y conductora de Buen Día Continental, le robaron en Qatar su cartera, mientras realizaba una transmisión en vivo. Le quitaron sus documentos, dinero y tarjetas de crédito.

“Bueno, experiencia catarí, me robaron la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Esta es la policía, me mandaron hasta acá a hacer la denuncia porque aseguran que acá está todo vigilado, y que la van a encontrar, a la billetera que tenía todos los documentos, plata, las tarjetas y obviamente lo que más me preocupa, lo otro no me importa nada”, comentó en un clip de 49 segundos que publicó en su cuenta de Instagram.

Comentó que es una experiencia que no quería vivir, pero le tocó. Luego señaló que ya estaba dentro de la estación de policía, que la hicieron pasar a un sector solo para mujeres, porque todo está dividido y que la estaba atendiendo una policía mujer. “A ver qué me dicen”, comentó.

Dominique contó que no se dio cuenta del robo hasta que buscó su billetera después de estar con algunas personas haciendo una cobertura y luego quiso comprar una botella de agua y su cartera ya no estaba en su bolso.

Después de que hizo la denuncia, le aseguraron que su billetera aparecería porque todo lo que pasa en el país está grabado por las cámaras de seguridad.

Dijo que lo más sorprendente fue cuando la policía le preguntó: “¿Qué quieres que haga la justicia con esto? Porque nosotros lo vamos a encontrar, hay cámaras de alta definición por todos lados”. Le dieron como opción darle 5 años de prisión al ladrón o que lo deportaran. Ella no eligió ninguna porque, dijo, no quería ponerse del lugar de la justicia.

Narró que el robo sucedió cuando iba a empezar la cuenta regresiva para que iniciara la Copa del Mundo 2022 en el lugar que le dijeron era el más seguro.

“Nosotros estábamos en este lugar recorriendo el reloj de arena que hace la cuenta regresiva para el comienzo del mundial y estaba repleto de gente. Nos fuimos para la parte de atrás y sufrí un hurto, nada violento: me abrieron la cartera y me sacaron la billetera”, contó.

Señaló que ahí los policías hombres no registran a las mujeres, ni las atienden, ni las ven. Las mandan a otras oficinas con otras mujeres y cuando les piden la declaración le preguntaron qué quería que hiciera la justicia cuando encontraran al ladrón, pero ella respondió que solo quería sus cosas de vuelta.

Un usuario le preguntó si había encontrado su cartera, lo que negó la periodista.