Messi-Lewandowski: el primer gran duelo de goleadores en Qatar 2022

DOHA (AP). — Lionel Messi y Robert Lewandowski protagonizarán el primer gran choque de estrellas del futbol mundial en Qatar, cuando este miércoles Argentina y Polonia se crucen por un lugar en los octavos de final.

Será la primera vez que ambos artilleros se enfrenten a nivel selecciones, en un duelo que viene precedido por la polémica que protagonizaron cuando Messi le arrebató el premio Balón de Oro en 2021 por la obtención de la Copa América, a pesar de que el polaco ese año había ganado la Liga de Campeones y la liga local con el Bayern Múnich.

Messi, de 35 años, suma 778 goles en 998 partidos, mientras que Lewandowski 604 gritos en 831.

Sobre este particular duelo, el técnico polaco Czeslaw Michniewicz destacó que "todo el mundo espera ver ese cara a cara desde el sorteo. (Pero) creo que es un duelo de Argentina-Polonia, no de Messi y Lewandowski. No voy a decir quién es mejor".

"Esto no es tenis... Robert necesita a sus compañeros y lo mismo ocurre con Messi. Podemos contar con grandísimos jugadores, pero no pueden hacerlo todo. Necesitan al equipo", acotó.

Su colega argentino, Lionel Scaloni, también evitó comparar a las dos figuras de ambos equipos. Lewandowski "es un gran jugador, un privilegio y un placer verlo de cerca como aficionado".

Al margen de las estadísticas personales, los delanteros buscarán liderar a sus selecciones hacia los octavos de final del Mundial.

Polonia encabeza el Grupo C con cuatro puntos, producto del empate 0-0 con México y de la victoria 2-0 ante Arabia Saudita. La Albiceleste le sigue con tres unidades fruto de la victoria 2-0 sobre el Tri tras el debut fallido ante los saudíes. Arabia tiene tres y México cierra con uno.

Argentina tiene que ganar en el estadio 974 para quedar entre los 16 mejores del certamen. Un empate la deja atada a lo que suceda a la misma hora en el otro cruce de la zona. Le conviene una igualdad o que México no gane por tres goles.

"Al enfrentar a Argentina casi siempre ha pasado que el rival juega de otra manera que el partido anterior. Esperamos algo parecido, ellos van a adaptarse a nuestro juego", vislumbró Scaloni. "Polonia no sólo tiene jugadores fuertes de arriba, sino futbolistas rápidos, técnicos, habrá que tomar recaudos".

"No podemos jugar a empatar con Argentina, eso nos haría perder", advirtió Michniewicz.

Ninguno de los estrategas confirmó la formación para el miércoles.

La Albiceleste, campeón en 1978 y 1986, confía que la victoria ante los mexicanos ponga al equipo otra vez en la senda del juego que lo llevó a hilvanar un invicto de 36 partidos.

"Sabemos que podemos dar muchísimo más, que no hemos jugado como lo habíamos hecho" antes del Mundial, reconoció el zaguero Lisandro Martínez. "Tenemos un gran equipo, con grandes jugadores. Pero no es solo Argentina, esto es un Mundial. No es fácil jugar".

El otro gol fue autoría del mediocampista Enzo Fernández, que pelea por meterse en el equipo titular ente Polonia.

Un probable equipo sería con Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez o Fernández, Alexis Mac Allister, Ángel Di María, Lautaro Martínez y Messi.

Al recibir el premio The Best de la FIFA en enero de este año, Lewandowski se lo tomó como una revancha del frustrado Balón de Oro que fue para Messi, el séptimo de su carrera. También trató de poco sincero al argentino, que lo había elogiado públicamente al recibir el galardón de la revista France Football el año anterior, pero luego no lo votó para el de FIFA.

"Que él lo tome como quiera", le respondió el astro del París Saint-Germain en su momento.

El delantero polaco del Barcelona celebró a sus 34 años el primer gol en un Mundial en el triunfo sobre Arabia Saudí. "Soy consciente de que esta podría ser mi última Copa del Mundo. Y buscaba afanosamente asegurar que había jugado en un Mundial y que metí un gol", expresó emocionado.

Polonia sólo han accedido a la segunda ronda en los mundiales de Alemania 1974 y España 1982, alcanzando el tercer lugar en ambas ocasiones.