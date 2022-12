Canelo, te ganaste el odio total de Argentina y Messi: Kun Agüero

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – En medio de la polémica que desató Saúl “Canelo” Álvarez” al amedrentar a Lionel Messi por supuestamente patear una playera de México en el vestidor, el exfutbolista Sergio “Kun” Agüero aseguró que el pugilista se ganó el odio de toda Argentina.

Antes de que transmitiera en su cuenta de Twitch, el exdelantero de la selección argentina discutió con el “Canelo”, y salió a defender a Messi.

“Kun” Agüero, quien está como analista en la televisión de Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022, aseguró que tenía la ilusión de algún día ir a ver pelear al “Canelo”, pero al haber lanzado una advertencia a Messi, se ganó el odio de todo su país.

“Hubo un grupo de amigos que tengo que tenían ganas de ir a verlo en una pelea y, con esto, yo creo que con esto, ya directamente todo Argentina… Canelo, directamente no, no, no. No sé, se me hace que no debes pisar Argentina porque con esto te ganaste el odio total, junto con Messi.

“Es como decir algo también en contra de Maradona. Claramente, jugaste con fuego. Así que lo siento, yo te seguía en Instagram y te dejé de seguir. Me caías bien. Hoy no me caes bien.

El sábado pasado, tras vencer a la Selección Mexicana 2-0, Messi aparentemente pateó la playera mexicana en los vestidores, por lo que el “Canelo” consideró eso como un insulto, al igual que el jersey estuviera en el suelo e incluso dijo que la usó para limpiar el piso.

Desde que está la playera de MEXICO en el suelo es un insulto. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

“Kun” Agüero le escribió a “Canelo” en sus redes sociales que no buscara excusas ni problemas porque seguramente no sabía de futbol ni lo que pasa en un vestuario.

“Canelo” le respondió: “Tu también cabrón… me escribías ay, ay Canelo y ahora mamando, no seas hipócrita cabrón”.

Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron. https://t.co/VzLCG43asc — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

En diversos tuits, el “Canelo” se había referido al tema. “Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo”, escribió.

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. uD83DuDC4AuD83CuDFFBuD83DuDD25 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Luego dijo que es una persona real. “No ando con mamadas, les guste o no es lo que hay”.

Pero hace unas horas, el pugilista mexicano reconoció que se dejó llevar por la pasión y el amor que siente por México, por lo que había hecho comentarios que estuvieron fuera de lugar.

“Por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina”, indicó. Señaló que todos los días se aprende algo nuevo y ahora le tocó a él.