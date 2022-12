"¡Deben rendir cuentas!": Senadora de Morena exige que comparezcan Yon de Luisa y Mikel Arriola

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Luego que la Selección Mexicana no lograra su pase a octavos de final en el Mundial de futbol, la senadora morenista Bertha Caraveo hizo tal coraje que exigió la comparecencia del directivo de la Federación Mexicana de Futbol en el Senado, pese a que no forma parte de la administración pública.

En su cuenta de Twitter, Caraveo acusó que la corrupción y el conflicto de interés televisivo son las causas de la derrota del Tri y pidió la comparecencia de Yon de Luisa, quien preside la Femexfut, y Mikel Arriola, quien encabeza la Liga BBVA MX.

“Los directivos de la @FMF y la @LigaBBVAMX deben comparecer ante la Comisión de Juventud y Deporte del Senado. La denunciada corrupción y el conflicto de interés televisivo se adueñaron del fútbol y hoy todos sufrimos las consecuencias. ¡Deben rendir cuentas!”, señaló la legisladora de Morena.

“Que lo sepan bien: La selección es del pueblo, no de los señores del dinero”, también escribió.

“La Selección Mexicana es motivo de interés nacional. Promover un deporte de alto rendimiento es nuestra obligación para que siga siendo sujeto de esperanza y desarrollo para los jóvenes”, remató.

Luego felicitó a los jugadores por su “extraordinario esfuerzo”, en especial a Luis Chávez por su “gol espléndido” y lamentó que hay “mucho equipo para pocos directivos”.

Mientras tanto, el diputado Jorge Triana del PAN le recordó que la Federación Mexicana de Futbol es una asociación civil y no un órgano de gobierno que utilice recursos públicos, por tanto, no se le puede llamar a rendir cuentas.

"Morena propone que el titular de la Federación Mexicana de Futbol comparezca ante el Senado. Ignoran que la FEMEXFUT no es órgano de gobierno, es una Asociación Civil, obviamente privada. No se les puede llamar a cuentas, no usan recursos públicos. ¡Mejor trabajen, y estudien!", escribió el panista.