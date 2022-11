Qatar: Lanzan corrido al Tricolor: "Se le extraña demasiado a Rafa Márquez y también al Chicharito"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Previo al encuentro que sostendrá la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar, la banda sinaloense La Adictiva, lanzó un corrido en apoyo a los seleccionados; aunque reprochó la falta de algunos jugadores.

A unas horas que se juegue el partido contra Arabia Saudí que definirá el futuro de la Selección Nacional en el Mundial de Qatar, el conjunto lanzó un video cantando un corrido dedicado al Tri.

“Se le extraña demasiado a Rafa Márquez y también al Chicharito. Ni un gol hemos anotado y ya viene el tercer partido. Ya no metan al compa Jiménez. Es bueno, pero ahorita no anda al millón ese plebe. El miércoles jugamos con Arabia y es el decisivo. Si no metemos más de cuatro goles estamos perdidos. No se asusten, claro que se puede y si no avanzamos aquí nos vemos pa’l que viene”.