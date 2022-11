Checo Pérez utilizará un casco inspirado en "Pantera Negra"

Mi casco para el fin de semana, ¿les gusta?

Ojalá seamos tan rápidos como Pantera Negra uD83DuDCAA #wakandaporsiempre #BrazilGP



My helmet for the next race, your thoughts?



Hope we can be as fast as Black Panther #wakandaforever pic.twitter.com/9NhCgn4nUv