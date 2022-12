Muere un periodista mientras cubría el Mundial de Qatar; su hermano sospecha asesinato

MADRID (EUROPA PRESS TELEVISIÓN).- El periodista estadunidense Grant Wahl falleció el viernes en Qatar mientras cubría el partido de cuartos de final del Mundial en el que se enfrentaban Argentina y Países Bajos, según comunicó la Federación de Futbol de Estados Unidos.

La causa oficial de su fallecimiento no ha trascendido por el momento, aunque The Wall Street Journal sostiene que aparentemente sufrió un ataque al corazón.

La cadena National Public Radio informó que el periodista se desplomó en la tribuna de prensa cuando el partido estaba llegando a su fin, donde recibió reanimación cardiopulmonar y más tarde fue trasladado a un hospital cercano. Sin embargo, se desconoce si el periodista falleció durante el trayecto o una vez había llegado al centro médico.

Según recoge la cadena CNN, Wahl había mencionado en un episodio de su podcast que su cuerpo le estaba avisando de que no "estaba durmiendo bien" y en la última semana había sentido una fuerte presión en el pecho, por lo que había visitado la clínica médica habilitada para medios en dos ocasiones, donde lo habían diagnosticado como bronquitis.

No obstante, este jueves había afirmado sentirse mejor tras descansar, ya que durante el enfrentamiento entre Estados Unidos y Países Bajos dijo haber experimentado una "rendición involuntaria de cuerpo y mente".

Su hermano sospecha que fue asesinado

Tras conocerse la noticia, su hermano denunció a través de Instagram que el periodista de futbol podría haber sido asesinado, ya que días antes fue abordado por las autoridades de Doha por llevar una camiseta con la bandera arcoíris en apoyo a la comunidad LGTBI.

“Mi nombre es Eric Wahl. Vivo en Seattle, Washington. Soy el hermano de Grant Wahl. Soy gay", afirmó en el video, según recoge New York Post. "Soy la razón por la que usó la camiseta del arcoíris en la Copa del Mundo. Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano acabe de morir. Creo que lo mataron. Y solo pido cualquier ayuda".

El periodista estaba casado con Céline R. Gounder, médica especializada en enfermedades infecciosas que formó parte de la asesoría de Biden para el coronavirus. “Estoy muy agradecida por el apoyo de la familia del futbol a mi esposo Grant Wahl y de tantos amigos que se han comunicado esta noche. Estoy en completo shock", escribió en la red social Twitter.

Celine ya ha conversado con la Casa Blanca, según comunicó el hermano del fallecido y posteriormente confirmó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, quien afirmó estar en "estrecha comunicación" con la familia.

"Estamos comprometidos con altos funcionarios de Qatar para asegurarnos de que los deseos de su familia se cumplan lo más rápido posible", escribió Price a través de su cuenta de Twitter.

Wahl, a sus 48 años, era uno de los nombres destacados en el periodismo que cubre el balompié y durante dos décadas se posicionó como el principal escritor de este deporte en el Sports Illustrated, hasta 2020 cuando pasó a escribir en un portal con suscripción de pago.

Una de las últimas publicaciones de Wahl en esta página web trataba la muerte de un trabajador migrante en Qatar durante la Copa del Mundo y la reacción indiferente de las autoridades locales, según ha informado DPA.

La Federación de Futbol del país norteamericano transmitió que está "desconsolada" por haber perdido a este profesional. "Agradecemos a Grant por su tremenda dedicación e impacto en nuestro juego en los Estados Unidos. Sus escritos y las historias que contó vivirán", escribió en el comunicado difundido en Twitter.