El mexicano César Arturo Ramos será el árbitro de la semifinal de Francia vs. Marruecos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La FIFA dio a conocer que el silbante mexicano César Arturo Ramos Palazuelos será el juez central del partido de la semifinal de Francia contra Marruecos.

El nacido en Culiacán, Sinaloa, de 38 años, ya ha arbitrado tres partidos en lo que va del Mundial de Qatar 2022: Dinamarca contra Túnez (fase de grupos), Bélgica vs. Marruecos (fase de grupos) y Portugal vs. Suiza (octavos de final), de tal manera que el siguiente encuentro representará el cuarto en el presente torneo.

Además, este es la segunda Copa del Mundo en donde está presente. Su primera participación mundialista ocurrió en Rusia 2018: Brasil vs. Suiza (fase de grupos), Polonia vs. Colombia (fase de grupos) y Uruguay vs. Portugal (octavos de final).

Sus jueces de línea serán Alberto Morín y Miguel Hernández; el venezolano Jesús Valenzuela será el cuarto árbitro, y el responsable del VAR será el canadiense Drew Fischer; el AVAR el colombiano Nicolás Gallo; el VAR de fuera de juego la brasileña Neuza Back, y el apoyo del VAR el estadunidense Armando Villarreal.

Existe una posibilidad de que César Arturo pite la final del Mundial de Qatar 2022, pues ya que ninguna selección de la Concacaf llegó a dichas instancias es elegible para presentarse a la cita.