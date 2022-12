Modric: Espero que Messi gane el Mundial, es el mejor jugador de la historia y se lo merece

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Luego de la derrota de Croacia 3-0 ante Argentina en una de las semifinales del Mundial de Qatar 2022, Luka Modric admitió que espera que el ex del Barcelona Lionel Messi se levante con la Copa del Mundo, pues lo merece.

"Ojalá que (Messi) gane este Mundial, es el mejor jugador de la historia y se lo merece", dijo el jugador del Real Madrid, quien agregó: "Está haciendo un gran Mundial, está mostrando su calidad y grandeza en cada partido".

El centrocampista de 37 años se despidió de su último Mundial sin poder superar lo hecho en Rusia 2018, cuando llegó a la gran final del torneo; ahora Croacia se quedó en semifinales y a pesar de ser un jugador que no busca la polémica, en esta ocasión Modric habló en contra del árbitro italiano Daniele Orsato.

"Nunca hablo de árbitros, pero hoy es imposible no hablar de este, porque es uno de los peores que conozco. No es sólo por este partido, pero me ha pitado muchas veces y nunca tengo buena memoria de él, es un desastre".

"Estábamos bien, controlando el partido y este córner que no nos da el árbitro y el penalti, que para mí no era, lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro portero, va por él, no puedo creer que pitara ese penalti. Esto cambia un poco el partido”.

Croacia jugará el partido por el tercer lugar el próximo sábado 17 de diciembre y espera rival de la segunda semifinal entre Francia y Marruecos.

“Hemos hecho un gran Mundial y ahora hay bronce en el juego y tenemos que prepararnos, porque si lo conseguimos también es un buen éxito" sentenció Modric.