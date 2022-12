El árbitro mexicano Fernando Guerrero participará en la final entre Argentina y Francia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La FIFA dio a conocer que el silbante mexicano Fernando Guerrero formará parte del cuerpo arbitral como apoyo en el VAR durante la final de la Copa del Mundo Qatar 2022 entre Argentina vs. Francia.

A lo largo del certamen mundialista, Guerrero ha participado como responsable del VAR en tres duelos de fase de grupos: Dinamarca vs. Túnez, Bélgica vs. Marruecos y Japón vs. España.

Mientras que como apoyo en el VAR estuvo en tres partidos de fase de grupos: Alemania vs. Japón, Brasil vs. Suiza y Túnez vs. Francia. También tuvo presencia como AVAR en dos juegos: Suiza vs. Camerún y Gales vs. Irán, ambos en fase de grupos.

Ya en duelos de eliminación directa, el mexicano estuvo presente como apoyo en el VAR en el partido de los Países Bajos vs. Argentina por los cuartos de final y en el duelo de Francia vs Marruecos por las semifinales.

La final de Qatar 2022 se jugará este domingo 18 de diciembre a las 9:00 horas tiempo de México entre las selecciones de Argentina y Francia.