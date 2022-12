Gerard Piqué hace comentario sarcástico sobre la participación de Mexico en Qatar 2022

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El pasado 15 de diciembre, durante una transmisión en vivo a través de la plataforma Twitch, el futbolista Gerard Piqué comentó con ironía sobre el papel que tuvo la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, mencionando que el Tri mostró un buen rendimiento.

Piqué se encontraba en Twitch junto a Ibai Llanos, Sergio “Kun” Agüero, DjMariio, Juan Guarnizo y otros streamers para hablar acerca del proyecto de la King’s League, cuando habló sobre lo logrado por el Tri en Qatar 2022.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la selección en el Mundial”, dijo.

Cabe recordar que el Tri no avanzó de fase de grupos, situación que no ocurría desde la Copa del Mundo de Argentina 1978. En el certamen mundialista de 2022, logró 4 unidades; perdió 2-0 ante Argentina, empató 0-0 contra Polonia y venció 2-1 a Arabia Saudita.

La King’s League es un torneo de futbol 7 que contará con la participación de jugadores y exjugadores profesionales, así como streamers. Iniciará en enero de 2023 y concluirá en marzo, durará 11 jornadas y se trasmitirá en vivo por el canal de Twitch de la King’s League.