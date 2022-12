Messi celebra triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar: "Tantas veces lo soñé"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Lionel Messi consiguió la Copa del Mundo luego de que la selección de Argentina venciera a Francia en los penales y el futbolista se pronunció sobre finalmente conseguir el trofeo. Messi finalmente logró levantar el trofeo a los 35 años de edad.

"Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer", aseguró el argentina en sus redes sociales.

"Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos", escribió el deportista.

Argentina se proclamó campeona del mundo por tercera vez en su historia después de superar este domingo a Francia en la tanda de penaltis de la final del Mundial de Qatar (3-3, 4-2 en los penaltis), un encuentro en el que llegó a desperdiciar un 2-0 al descanso y en el que, desde los once metros, se volvió a convertir en la reina del planeta fútbol tres décadas más tarde.

Leo Messi, de penalti, y Ángel Di María, adelantaron al combinado de Lionel Scaloni antes del intermedio, pero un minuto de inspiración de Kylian Mbappé (min.80 y 81) condenó al partido al tiempo extra. Fue allí donde su compañero en el PSG, capturando un rechace a disparo de Lautaro Martínez, volvió poner por delante a los de Lionel Scaloni en el minuto 109, y de nuevo el astro francés, completando su 'hat-trick', forzó los penaltis, donde la albiceleste se impuso.

Triunfo

Messi, calificó de "locura" la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia, que se decidió en los penaltis, y explicó su presentimiento divino de que era el día para conquistar su primera Copa del Mundo.

"Se hizo desear pero acá llegó. Es hermosa esta copa. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos. No vemos la hora de estar en Argentina para ver la locura que va a ser eso", dijo en declaraciones a la Televisión Pública del país sudamericano, recogidas por Europa Press, después de la final en Lusail.

El '10' volvió a tirar de los suyos con el gol de penalti que abrió la lata y con el 3-2 en el prórroga que tampoco fue definitivo por culpa de un gran Mbappé. "Es una locura que se haya dado de esta manera. Lo deseaba muchísimo. Sabía que Dios me lo iba a regalar, presentía que iba a ser esta. Ahora, a disfrutar", apuntó.

"Fue un partido muy raro, nos pusimos 2-2 como con Holanda y con ventaja en la prórroga, pero bueno, gracias a Dios se me dio todo y casi cierro mi carrera. Cerrar de esta manera es algo impresionante", añadió un emocionado Messi.

El jugador del PSG, ex del Barça, reconoció que encamina el tramo final de su carrera con el palmarés más que resuelto. "No hay nada después de esto ¿Qué va a haber? Después de conseguir la Copa América y el Mundial, se me dio casi al final de mi carrera, pero por otro lado me encanta el fútbol, lo que hago lo disfruto, disfruto de la selección", afirmó.