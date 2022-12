Benzema anuncia su retiro de la selección francesa

PARÍS (AP).– El delantero Karim Benzema anunció el lunes su retiro de la selección francesa, que la víspera cayó en la final de una Copa del Mundo en la que careció de la ayuda del delantero por una lesión.

Luego de conseguir el Balón de Oro como el mejor futbolista del mundo, el delantero del Real Madrid no pudo alcanzar su sueño de ganar un Mundial. Quedó fuera del plantel el mes pasado, antes de que comenzara el torneo, por un desgarro muscular en el muslo izquierdo, sufrido durante un entrenamiento con Les Bleus.

"He hecho el esfuerzo y he cometido los errores que me han permitido llegar acá, y estoy muy orgulloso de ello", manifestó Benzema en las redes sociales. "He escrito mi propia historia, y la nuestra ha terminado".

La publicación, en el día en que Benzema cumplió 35 años, fue acompañada por una imagen del ariete, con la camiseta de la selección.

El astro madridista fue el máximo anotador de Francia en el Mundial de 2014, pero no jugó cuatro años después, cuando el equipo se coronó, pues estaba exiliado todavía de la selección por su presunta participación en un escándalo relacionado con la grabación de contenido sexual y un intento de chantaje a Mathieu Valbuena, quien era entonces su compañero en la selección.

Las consecuencias de aquel escándalo hundieron a Benzema en el desprestigio. Enfrentó una oleada de críticas e insultos a nivel nacional, incluso por parte de políticos.

Se le excluyó largamente de la selección, desde octubre de 2015 hasta mayo de 2021, cuando Deschamps lo convocó de nuevo.

Con la relación entre ambos reparada, Benzema anotó 10 tantos en 16 partidos por Francia tras su regreso, para llegar a 37.

Formó una gran sociedad con Kylian Mbappé.

A nivel de clubes, su serie más impresionante de actuaciones llegó en la pasada edición de la Liga de Campeones, conduciendo al Madrid a la coronación, la quinta para el atacante francés, con 15 tantos.

Es ahora el segundo mayor goleador en la historia del cuadro Merengue, con 329 dianas.

En la Eurocopa del año pasado, Benzema lució certero y fue el mejor anotador de Francia, con cuatro tantos.

Olivier Giroud jugó de inicio por Francia en lugar de Benzema durante el Mundial en Qatar. Finalizó el certamen con cuatro goles pero fue sustituido antes del intermedio de la final del domingo, cuando Argentina ganaba por 2-0.

Francia reaccionó e igualó el marcador 2-2 en el tiempo regular. La prórroga concluyó con un empate 3-3, antes de que Argentina se impusiera en la tanda de penales y se alzara con el título en una de las finales más emocionantes en la historia de los mundiales.