Del “Dibu” Martínez al Canelo: Las polémicas de mexicanos y argentinos en Qatar 2022

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Durante la Copa del Mundo Qatar 2022 se reavivaron los ánimos competitivos y las polémicas entre mexicanos y argentinos, porque, en temas de futbol, los aficionados y hasta los seleccionados se han confrontado.

El primero fue el arquero de la selección de Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, durante el sorteo donde sabría contra qué equipo jugarían en la fase de grupos.

Al saber que su rival era México, el arquero soltó: “Easy, easy (fácil, fácil)”, expresión por lo que se echó encima a muchos aficionados que no dudaron en reclamarle en redes sociales.

Después, la polémica escaló hasta una de las grandes figuras del boxeo mexicano: Saúl “Canelo” Álvarez.

A finales de noviembre se viralizó un video donde se ve a Lionel Messi supuestamente pateando la playera de la Selección Mexicana que intercambió con Andrés Guardado, cuando estaba en sus vestidores, lo que provocó el enojo de muchos mexicanos, entre ellos el pugilista, quien, en sus redes sociales, criticó a “La Pulga” y calificó el hecho como un insulto.

Desde que está la playera de MEXICO en el suelo es un insulto. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

En respuesta, antes de que transmitiera en su cuenta de Twitch, el exfutbolista Sergio “Kun” Agüero discutió con el “Canelo” y salió a defender a Messi.

“Es como decir algo en contra de Maradona. Claramente, jugaste con fuego. Así que lo siento, yo te seguía en Instagram y te dejé de seguir. Me caías bien. Hoy no me caes bien”.

“Canelo” le respondió: “Tú también cabrón… me escribías ay, ay Canelo y ahora mamando, no seas hipócrita cabrón”.

Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron. https://t.co/VzLCG43asc — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Al ring se subieron Miguel Layún y Ces Fábregas. Horas después, “Canelo” dijo que se dejó llevar por la pasión y el amor que siente por México, por lo que había hecho comentarios que estuvieron fuera de lugar.

“Quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina”, indicó. Señaló que todos los días se aprende algo nuevo y ahora le tocó a él.

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 30, 2022

Messi respondió a la polémica: “El que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie. Es parte de un vestuario. No tengo que pedir perdón, ni le falte al respeto a la camiseta de México ni a nadie. Quedó ahí. No pasa nada”.

Y, tras conseguir la copa del mundo en penaltis ante Francia, el “Dibu” volvió a entrar en el foco de la atención de los mexicanos porque insultó a un aficionado que le quiso regalar un sombrero de charro.

“No. ¿Qué quieres? Chúpame la pija. Dáselo a Memo Ochoa, bobo”, le dijo, mientras realizaba una transmisión en redes sociales.