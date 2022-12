Lionel Messi suma este nuevo campeonato tras derrotar a... un huevo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lionel Messi rompió el récord de la foto con más “me gusta” (likes) en la historia de Instagram con más de 65 de millones interacciones en la red social.

Los festejos de Argentina por su campeonato del mundo siguen dando de qué hablar. En esta ocasión “La Pulga” consiguió un nuevo título.

Y es que la última publicación de Messi en Instagram, donde sujeta el trofeo, ha superado los 65 millones de me gusta en menos de 48 horas. De esta forma, destronó a la fotografía del huevo en el perfil @world_record_egg, con 56 millones, que presumía el logro desde el cuatro de enero del 2019.

La publicación de Lionel Messi consta de 10 fotografías del festejo del equipo en el estadio Lusail en Doha; va acompañada de unas palabras de agradecimiento del astro argentino:

“! ¡CAMPEONES DEL MUNDO! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer… Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos.

“El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!! Nos estaremos viendo muy pronto”.

Actualmente Lionel Messi aparece en cinco de las 10 fotos con mayor cantidad de likes (“me gusta”) en Instagram. Se espera que la diferencia con la foto del huevo sea cada vez más amplia, pues la fotografía de Messi apenas lleva dos días en la plataforma social.