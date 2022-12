Así defendió Pepe Aguilar a su hija Ángela después de decir que es 25% argentina

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Después del triunfo de Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022, la cantante Ángela Aguilar, de 19 años de edad, comentó que es 25% argentina, declaración por la que fue severamente criticada, al punto que su papá, el cantante Pepe Aguilar, salió en su defensa.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25% Argentina, 100% orgullosa. Hoy, todos somos más celestes que el cielo”, escribió en su cuenta de Twitter, junto a muchas banderas del país sudamericano.

No te lo puedo explicar, porque no vas a entender uD83DuDC99 25% Argentina, 100% orgullosa uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDE6uD83CuDDF7 hoy, todos somos más celestes que el cielo uD83CuDF1EuD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDE2D pic.twitter.com/eGRxbYzx06 — Ángela Aguilar uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AngelaAguilar__) December 18, 2022

El mismo comentario lo hizo en Instagram, donde algunas reacciones de usuarios fueron en torno a que ella había nacido en Estados Unidos, igual que su padre, Pepe Aguilar.

Otros le cuestionaron sobre el por qué se vendía como “cien por ciento mexicana”, pero festejara el triunfo de los argentinos, luego de la rivalidad deportiva entre ambas naciones mostrada en el Mundial.

“No se pasee. ¡El tío Pepe contestándole a todos me representa! Es mi animal espiritual”. “Que se vaya a cantarle a los argentinos, a ver si la quieren”. “Se hizo whitexican de golpe”. “Pena ajena esta publicación, pero más pena ajena Pepe Aguilar peleándose con la gente, en la cuenta de su hija”, fueron algunos comentarios.

En respuesta, el cantante realizó una transmisión en vivo, en Instagram, titulada “la pura neta”, donde explicó por qué es 25% argentina y contó, entre risas, que había estado respondiendo los mensajes de los haters.

Telemundo hizo una recopilación de los comentarios que hizo el intérprete: “Y tú, una envidiosa…” “Pues mira, si admiras a un artista por sus posts en Instagram… estás (estamos) en serios problemas”. “Tú, un naco por ponerte así con una mujer. No dijo nada malo, pero si te cala, muy tu problema. Espero me respondas a mí también”, fueron algunas de sus respuestas.

Pepe Aguilar apuntó: “Todo el rollo fue porque, hace rato, que ganó Argentina. Felicidades a todos los argentinos, pues Ángela, cuya abuela es 100 por ciento argentina, que nació en Buenos Aires, Argentina, su mamá es 50 por ciento argentina, porque su papá es de Chihuahua y su mamá es de Buenos Aires, obviamente, a Ángela le da gusto cuando gana el equipo de su abuela.

“A Ángela le cayó grueso el chahuistle, porque le echó porras a Argentina. ¡Imagínense! ¡Háganme el favron cabor! ¡Háganme el favron cabor! Entonces, a mí me dio, así como ganas de divertirme un ratito y me puse a contestarle a la gente que no tiene ni idea, o sea, pinche ignorancia vale más que la lana de Elon Musk y se ponen a opinar”, sostuvo.