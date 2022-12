La llegada de Ricciardo a Red Bull no es para presionar a "Checo" Pérez: Helmut Marko

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, aseguró que la contratación de Daniel Ricciardo no fue para meter presión sobre el piloto mexicano Sergio Pérez, sino que se trata de cuestiones comerciales para la escudería austriaca.

En entrevista para Servus TV, el expiloto y ahora asesor de Red Bull negó que el regreso de Ricciardo al equipo como piloto de reserva sea para meter presión a "Checo" Pérez de cara a la temporada 2023 en la Fórmula 1, sino que aprovecharán al piloto para el marketing de la escudería, principalmente en América.

Marko fue cuestionado sobre lo que implica la llegada de Ricciardo para Pérez, por lo cual destacó el nivel del tapatío y repitió que en caso de necesitar el apoyo en pista del piloto australiano, lo usarán, pero que de inicio sólo se trata de cuestiones comerciales en beneficio del equipo.

"No. Sergio Pérez ha demostrado que puede conducir a un nivel muy alto. Si por una vez Max (Verstappen) no está allí, estará Sergio. Por algo ha ganado dos carreras este año, Hay que recordar: somos un gran equipo. Incluso tenemos el mayor número de patrocinadores de todos los equipos. Eso significa que también tenemos muchísimos compromisos al año, como exhibiciones con coches y apariciones en Estados Unidos. ¿Quién puede hacer eso mejor que Ricciardo con su sonrisa, su shoey y no sé qué más tiene bajo la manga?", comentó el austriaco.

Se ha especulado sobre el futuro y el papel de "Checho" Pérez en Red Bull, esto después de que en la temporada pasada Pérez y Max Verstappen tuvieron conflictos en el Gran Premio de Brasil, por lo que "Checo" no pudo quedarse con el segundo lugar del campeonato de pilotos.

“Eso también es importante: si tiene que sustituir a uno de nuestros equipos. Entonces tendremos a un piloto que sabemos que 'llevará el coche a la meta'. Pero repito: no es que queramos presionar a Sergio con esto", concluyó Marko.