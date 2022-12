Ajedrecista iraní protesta contra su gobierno y no utiliza el hiyab en un torneo internacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ajedrecista iraní Sara Khadem, también conocida como Sarasadat Khademalsharieh, participó sin el hiyab en el Campeonato Mundial de Blitz y Rápidas de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) en Almatý, Kazajistán el pasado 26 y 28 de diciembre.

La decisión de Khadem causó revuelo debido a que no usar el hiyab es una violación al código de vestimenta iraní, pues éste es de uso obligatorio por parte de las mujeres en dicho país, incluidas las deportistas en competiciones internacionales. Sara Khadem, de 25 años, ocupa el puesto 804 del mundo, según el sitio web de la FIDE y se encuentra en el peldaño número 10 en Irán.

El diario El País explicó que la ajedrecista no regresó a su país tras concluir el torneo, sino que se trasladó a Madrid.

La decisión de la ajedrecista de no utilizar el hiyab fue una protesta por la muerte de Mahsa Amini, mujer de origen kurdo que falleció el pasado 16 de septiembre tras ser golpeada y detenida en Teherán por la policía de la moral por “no llevar de manera adecuada” el hiyab.

De acuerdo a la agencia local iraní de noticias Fars, la Federación de ajedrez de la República Islámica de Irán calificó de inesperada la decisión de no utilizar el hiyab de Sara. Y el presidente de la Federación de Ajedrez de Irán, Hasan Tamini, dijo que no esperaban que se quitara el velo "porque había participado en torneos anteriores cumpliendo las leyes". Además, Tamini agregó que Khadem asistió al Campeonato de manera independiente y no a través de la Federación.