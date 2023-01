“Influencer” se arrepiente de tatuarse el nombre de Messi en la cara

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Poco después de que se tatuó la palabra Messi en la frente, tras el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el “influencer” colombiano Mike Jambs confesó que está arrepentido y que se quiere borrar el apellido del capitán de la selección albiceleste.

“No pensé decir esto tan pronto, porque, la verdad, me sentía muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho, de lo que había logrado. Pero debo confesar que estoy arrepentido, estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, estoy arrepentido de haber hecho eso”.

“Estoy arrepentido porque, en vez de traerme cosas positivas, vinieron miles de cosas negativas, tanto en lo personal como en lo familiar. Simplemente dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad”, indicó en un video publicado el 27 de diciembre en su perfil de Facebook, titulado “Me arrepiento de mi tatuaje ‘Messi’”.

Maicol Quiñonez, nombre real del “influencer”, comentó que su decisión de borrarlo es porque ha sido objeto de burlas, críticas y rechazos, porque ha sido juzgado y hasta ha recibido amenazas.

“Todo por un video que grabé y subí a mis redes sociales, un video en el cual se plasma y se ve que cumplo un reto que había prometido con mis amigos, que consistía en que si perdía me tenía que tatuar ‘Messi’, Dios y las estrellas.”

“Cumplí el reto, pero nunca pensé que fuera hacer tan viral ese video, que ese tatuaje le iba a dar la vuelta al mundo y nunca pensé que eso me fuera a traer tantas cosas negativas, porque los insultos que he recibido en redes sociales han sido miles”, recordó, y consideró que desgraciadamente esta sociedad maltrata, juzga y critica a quienes son o piensan diferente.

Señaló que muchas personas le advirtieron que se iba a arrepentir de haberse hecho el tatuaje e iba a querer borrarlo, pero él estuvo feliz los primeros días, aunque ahora les tiene que dar la razón.

Por eso, pidió la colaboración de sus seguidores para que le ayudaran a encontrar la manera de quitarse las letras de la frente. “Necesito sí o sí borrar el tatuaje” con láser, expresó.

“Estuve feliz los primeros días, pero me quiero borrar el tatuaje, no sé cómo es un procedimiento de esos, no sé dónde hacen esos procedimientos, no sé cómo es eso, pero de algo sí estoy seguro hoy y me lo quiero borrar porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos.

“Quiero volver a ser normal, quiero que la gente no me mire mal cuando salga a la calle, que no me critique, que no se asuste y no digan que soy algo negativo”, apuntó.

El “influencer” también se tatuó las letras “D1OS” en la mejilla derecha, en honor al astro argentino Diego Armando Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020, y tres estrellas en la izquierda, por los títulos de Argentina en 1978, 1986 y 2022.

En otro video mostró las reacciones de las personas después de que pidió su opinión sobre sus tatuajes. La mayoría fueron negativos.