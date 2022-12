El técnico de Portugal, molesto con Cristiano Ronaldo por esta actitud (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fernando Santos, timonel del combinado nacional de Portugal, declaró en conferencia de prensa que no le gustó “nada” el gesto que Cristiano Ronaldo tuvo al término del encuentro de fase de grupos de los portugueses ante Corea del Sur. Sin embargo, también dejó claro que el tema ya está zanjado.

Un video de Cristiano "El Bicho" durante su salida del campo ante los surcoreanos se hizo viral, pues se le vio diciendo: “Tienes mucha prisa porque salga de cambio”, y cuando el artillero fue cuestionado sobre esto comentó que dichas palabras iban dirigidas contra un jugador asiático que le presionaba para que dejara el campo.

“El rival me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara, porque no es una autoridad”, explicó Cristiano.

¿ @Cristiano Ronaldo enojado por la salida?



Horta: Creo que acabó saliendo disconforme con la reacción de un jugador de Corea, nada que ver con el grupo Ya lo dijo y no vale repetirlo: está contento y centrado en el Mundial#CR7uD80CuDCF5 #CristianoRonaldo #Ronaldo #Portugal #Qatar2022 pic.twitter.com/kDw4kzMrsX — Elia Maria VL uD80CuDCF5 (@eliamvl1) December 2, 2022

Incluso Fernando Santos lo defendió, pero su postura parece haber cambiado. “Cuando terminó el partido, fui a la rueda de prensa. Repito: en el campo, no escuché nada, estaba muy lejos y solo escuché que discutía con el jugador de Corea. ¿Si he visto luego las imágenes? Sí. ¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada. Pero a partir de ahí, los problemas se solucionan internamente y toca pensar en el partido de mañana, en el que todos estamos enfocados”, explicó el técnico en la rueda de prensa en el Centro Nacional de Convenciones de Catar.

hay vídeo del 9 de corea echando a ronaldo JWKDEKDKDK pic.twitter.com/qL9GzDFbxj — stacy malibu (@nosoysikkzone) December 3, 2022

El partido del Grupo H terminó con triunfo de Corea 2-1 ante Portugal, y ambos países avanzaron a octavos de final.

Esta tarde, Brasil eliminó a los asiáticos por 4-1; mañana Portugal se medirá a Suiza.