Esto es lo que contestó la esposa de Andrés Guardado ante las críticas por llevar niñera a Qatar

Ciudad de México (apro).– Tras la polémica que provocó por llevar niñera al Mundial de Qatar, Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado, subió a sus redes sociales un video en el que ella y la niñera – de nombre Luciana Ramírez, Ushi-- hablan sobre discriminación

“Que cuando yo te subo o ven que estás con nosotros, que comes con nosotros o así, la gente me diga: ‘ay, Sandra, qué padre que la trates así, que no sé qué, lo que sea. O sea, como que yo digo: ‘a ver, en el 2022, que la gente siga haciendo esas diferencias tan tontas, que la gente que está con nuestros hijos”, comentó en un video de 5:53 minutos que tituló: “Ni empleada ni Chacha, es Ushi”.

De la Vega recordó que en Guadalajara, donde viven, no pueden entrar las personas que cuidan a los niños a las albercas, lo cual se le hace una tontería, porque “si se tiene a una persona que cuida a tu hijo es porque confías todo y porque sabes que es limpia, sabes todo.

“Entonces, se me hace una tontería que no las dejen meter, o sea, ¿que se te ahogue el hijo pero que la señora no se meta?”, cuestionó.

Remachó: “No estás metiendo basura. Estás metiendo a un ser humano, igual que los papás de ese niño, pero bueno.

“Gracias a que Ushi es Hernández y el principito es Hernández pues yo hice que fuera como de la familia porque, realmente, tú tienes un cuarto en mi casa normal, o sea, no es en la esquina, detrás de la lavadora, es normal”, añadió.

Comentó que es la única que está en las albercas, que puede estar en todos lados.

Ushi contó una experiencia, igual en Guadalajara, pues un grupo de amigas que cuidaban niños la invitó a la alberca del lugar donde trabajaba, pues le habían dado permiso, pero otra señora se quejó porque estaba nadando. “Ahí no fui tan famosa”, indicó entre risas.

De la Vega le comentó que siempre le ha dicho: “Ushi, donde alguien te diga algo, tú me dices en ese momento porque no se la va a acabar”.

Agregó: “Ahí te das cuenta de cómo es la gente. Es cuando dices: ¿pues cómo no les sorprende que yo esté con Ushi como si nada?”.

Dijo que no entendía “cómo la gente no puede ver a los que trabajan, seas quién seas. Trabajes en una casa, en una oficina, no entiende como para qué hacen menos, si al final todos somos iguales”.

Ushi le contestó: “En México siempre existe eso. Yo le he dicho que a mi me pasó eso en Guadalajara y la señora fue, se quejó y dijo: ‘ellas no pueden porque son empleadas, aquí solo los que son residentes y no pueden’. Hasta le dije a Melina, ¿entonces si se me ahoga mi chino qué hago?”.

“Pues fatal y es una de las cosas que no me gustan. Es tontísimo. Que es las diferencias que hemos visto en España y hemos platicado muchísimo. Porque todos nuestros amigos en España te tratan como nosotros. O sea, literal, estamos en el parque y es voy a ir por un café, quién quiere café, ¿Ushi quieres café? Y tú sí con azúcar o sí con no sé qué”, contó De la Vega.

Ushi señaló que ya la conocen y ni siquiera le preguntan. “Me dicen: ‘Ushi ya te traje tu café o una coca cola, agua’”.

De la Vega contó que una vez la invitaron a una reunión y una de sus amigas le preguntó por qué no había ido Ushi y ella le dijo que no podían las dos porque quién cuidaba a sus hijos.

“Eso es lo que me encanta de Europa, que no hacen esa diferencia”, añadió.

“También cuentan con la comida contigo, porque también preguntaban ayer si comías lo mismo, si no comías lo mismo, claro que comes lo mismo”, añadió De la Vega.

Ushi contó que tienen muchas fotos que no pueden enseñar, pero ella siempre estoy con ellos y los niños y le encanta.

“Tonto sería que yo fuera a un restaurante y te dijera: ‘vete por allá a buscarte una torta o lo que sea’. Si tu estás conmigo para estar conmigo y con mis hijos, ¿cómo te voy a mandar a otro lugar? Es que, de verdad hay preguntas que digo: ¿es en serio que quieren que las contestemos? Es ilógico”, consideró.