"Lo mejor es que deje el campo a la siguiente generación": así confirmó Tom Brady su retiro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tom Brady, mariscal de campo que ostenta el récord de siete títulos de Super Bowl, confirmó este martes su retiro, el cual fue anticipado desde el pasado sábado en notas que circularon en redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, el histórico quarterback que dio seis títulos a los Patriotas de Nueva Inglaterra, se despidió por medio de su cuenta de Instagram y agradeció a todos los que lo han acompañado.

"Siempre he creído que el deporte del futbol (americano) es una propuesta de todo o nada –y si no hay un compromiso competitivo del 100%, no vas a triunfar, y ganar es lo que amo tanto de nuestro juego", escribió Tom Brady en un largo texto

“Esto es difícil para mí escribir, pero aquí va: No haré ese compromiso competitivo (que requiere la NFL). Amé mi carrera en la NFL y ahora es tiempo de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención”.

El ahora exmariscal de campo de los Bucaneros de Tampa Bay agradeció a esa organización, a sus compañeros, entrenadores y a todos los que lo apoyaron en su "aventura". Sin embargo, no dedicó una línea a los Patriotas.

“He reflexionado mucho esta semana y me he hecho preguntas difíciles. Estoy orgulloso de lo que logré. Mis compañeros, entrenadores, rivales y aficionados merecen el 100% de mí, pero ahora mismo, lo mejor es que deje el campo a la siguiente generación de dedicados y comprometidos atletas”, aseguró.

“Mi carrera ha sido un camino tan emocionante, más allá de mi imaginación, lleno de altos y bajos. Cuando haces esto todos los días, nunca piensas en el final. Mientras estoy aquí sentado, pienso en todos los entrenadores y jugadores que tuve el privilegio de jugar con y contra, la competencia fue feroz y profunda, justo como nos gusta. Pero la amistad y relaciones fueron tan feroces y profundas.

"Recordaré y atesoraré estos momentos, y regresaré a ellos con frecuencia. Me siento como la persona más afortunada del mundo".

Finalmente mencionó a su esposa e hijos como lo más importante de su vida, y que su futuro es con ellos y con las empresas que posee.

"Con mucho amor, aprecio, y gratitud - Tom", fueron las últimas palabras de Brady como profesional.

Considerado como una de las mayores leyendas de la NFL, Brady también protagonizó escándalos como el derivado de la final de la Conferencia Americana en 2015, en el juego contra los Potros de Indianápolis, en el que desinfló los balones para darle ventaja a su equipo.