Por dopaje, está en duda la participación de la patinadora Kamila Valieva en Beijing 2022

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La participación de la patinadora rusa Kamila Valieva en la prueba individual el martes 15 de febrero en los Juegos Olímpicos invernales de Beijing 2022 está en duda, luego de que se dio a conocer que en un control antidopaje realizado en diciembre pasado se le detectó trimetazidina, una sustancia prohibida en el Código Mundial Antidopaje.

El 6 y 7 de febrero últimos, Valieva, de 15 años, participó en la competencia por equipos y contribuyó para que el representativo del Comité Olímpico Ruso obtuviera la medalla de oro en esta modalidad.

El martes 8 de febrero, la atleta fue informada de que falló el control antidopaje que la Agencia Antidopaje de Rusia (RUSADA) le aplicó el 25 de diciembre de 2021, durante el Campeonato Ruso de Patinaje Artístico en San Petersburgo, Rusia.

El laboratorio de Estocolmo, Suecia, acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) apenas informó hace dos días que la muestra recolectada había arrojado un Resultado Analítico Adverso (RAA).

La trimetzidina está clasificada como sustancia no específica (Moduladores Hormonales y Metabólicos) en la Lista de Sustancias Prohibidas. En medicina se utiliza para tratar la angina de pecho.

El 9 de febrero, Kamilia Valieva fue suspendida provisionalmente por la RUSADA con efecto inmediato, lo cual le impide competir, entrenar o participar en ninguna actividad durante la Juegos Olímpicos de Beijing 2022.

Toda esta información fue hecha pública por la Agencia Internacional de Control (ITA por sus siglas en inglés), una organización independiente que trabaja de la mano con la WADA, el Comité Olímpico Internacional (COI) y las federaciones deportivas del mundo.

El mismo 9 de febrero, la atleta impugnó la suspensión provisional ante el Comité Disciplinario Antidopaje de la RUSADA. Durante una audiencia, este organismo decidió levantar la suspensión provisional permitiéndole así continuar con su participación en Beijing.

La decisión y los motivos por los cuales se determinó esto se darán a conocer en breve a todas las partes interesadas.

“Los procesos legales debidos, incluido el derecho de Valieva de solicitar el análisis de la muestra B, serán llevados a cabo por la RUSADA en su debido momento (…) Según el Código Mundial Antidopaje, la Agencia Mundial Antidopaje la Unión Internacional de Patinaje (ISU), la RUSADA y el COI tienen derecho a apelar la decisión de levantar la suspensión provisional ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). El COI ejercerá su derecho a apelar y no esperará la decisión motivada de la RUSADA porque se necesita una decisión antes de la próxima competencia en la que debe participar la atleta (patinaje individual femenino, 15 de febrero de 2022). La ITA dirigirá la apelación ante el TAS a nombre del COI”, informó en un comunicado la ITA.

La ITA aclaró que se abstuvo de divulgar públicamente el caso de Kamilia Valieva para proteger la identidad de la atleta por ser menor de 16 años y para garantizar que se pudieran implementar todas las medidas necesarias para su protección física y mental.

“Como tal, las partes no están sujetas a la divulgación pública obligatoria de su nombre o cualquier caso en el que ella pueda estar involucrada. Al ver que algunos medios no le otorgaron la misma protección y han dado a conocer información no oficial luego del aplazamiento de la ceremonia de entrega de medallas del evento por equipos de patinaje artístico, la ITA reconoce la necesidad de información oficial debido al mayor interés público”.