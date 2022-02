Djokovic no se vacunará contra el covid y está dispuesto a no ir a Roland Garros ni a Wimbledon

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Luego de su deportación en Australia, el tenista serbio Novak Djokovic avisó que no tiene intenciones de vacunarse contra el covid-19 y aseguró que tampoco teme a las consecuencias. “Ese es el precio que estoy dispuesto a pagar”, sentenció.

Tras la polémica que le impidió participar en el Open de Australia, Djokovic dijo que con tal de no vacunarse está dispuesto a no jugar otros torneos del año, como Roland Garros y Wimbledon.

Aunque aclaró no ser “antivacuna”, el tenista número uno del mundo expresó a la cadena inglesa BBC: “los principios de decisión sobre mi cuerpo son más importantes que cualquier título o cualquier otra cosa”.

Novak, de 34 años, reiteró que nunca ha estado en contra de la vacunación, pero que siempre ha apoyado “la libertad de elegir lo que pones en tu cuerpo” y que intenta “estar en sintonía" con su cuerpo todo lo que puede, añadió el tenista número uno del mundo.

Apenas en enero pasado, el tenista serbio se perdió el Abierto de Australia, el primer grand slam del año, a causa de las restricciones sanitarias del gobierno de aquel país, que exigen la vacunación obligatoria contra el coronavirus.

“Basándome en toda la información que recibí, decidí no ponerme la vacuna el día de hoy”, refirió Djokovic, quien dijo que no se trata de una postura caprichosa, sino de una decisión tomada a conciencia.

“Entiendo las consecuencias de mi decisión, y que, al no estar vacunado, hoy en día no puedo viajar a la mayoría de los torneos.

“Entiendo que a nivel mundial todo el mundo está tratando de hacer un gran esfuerzo para manejar este virus y ver, ojalá, el fin pronto de este virus. Me tomo esto muy en serio y no me gusta que alguien piense que he hecho un mal uso de algo o en propio favor para, ya sabes, obtener un resultado positivo en la prueba PCR y, finalmente, ir a Australia”.