Aficionados increpan a jugadores de Rayados y colocan mantas contra Pizarro y Janssen

MONTERREY. N. L., (apro).- Un grupo de aficionados se manifestó esta mañana en el exterior de las instalaciones de El Barrial, campo de entrenamiento de Rayados, donde colocó cartulinas y mantas en protesta por los malos resultado del equipo, e interceptó a varios jugadores para que les dieran explicaciones por la mala racha.

Al finalizar el entrenamiento en el campamento ubicado en el municipio de Santiago, los enfadados fans rayados colocaron mantas que decían: “Vas a respetar al Monterrey”, y otras personalizadas como la de Rodolfo Pizarro: “Pizarro, vas a escuchar abucheos hasta en sueños”; a José González Ornelas, administrador del club: “Ornelas mafia”; y al holandés Vincent Janssen: “Nos trajeron una vaca!!! Este toro está castrado”.

Fueron 20 los aficionados que esperaron la salida de los jugadores de La Pandilla, a los que les reclamaban por haber perdido el partido pasado, el viernes ante Puebla, y falta de actitud que han evidenciado en los recientes partidos.

Al delantero Rogelio Funes Mori, que se desplazaba en una camioneta Ram blanca, de vidrios polarizados, lo interceptaron aficionados que portaban cubrebocas y que le pedían que se bajara para dialogar con ellos, a lo que el jugador se negó.

Uno de los seguidores le espetó: “Si no quieres hablar, está con madre. Pero habla en la cancha”. Momentos después los aficionados molestos se apartaron y dejaron que el auto siguiera.

Uno de los que se detuvo fue Rodolfo Pizarro, que bajó el vidrio para dialogar con uno de los aficionados que le reclamó que no rindiera en la cancha, pues únicamente lo veían bailando, a lo que el atacante le respondió que estaba consciente que no había dado lo mejor de sí en esta segunda etapa con el club, aunque alegaba que aún no era tiempo de evaluarlo.

“Es tu opinión. Yo gané dos campeonatos en un año y medio que estuve. No es que ya esté bien, pero no vengas a decir que solo vengo a bailar. Yo regresé porque quería estar si no, no hubiera regresado. ¿Por tres partidos me vas a juzgar? Contra el Cruz Azul, según la afición era el mejor. Es lo que dicen las redes”, alegó.

El aficionado le dijo que le seguirían reclamando mientras no diera resultados y luego de chocar puños dejaron que jugador se retirara.

Otro de los jugadores que se detuvo fue el argentino Maxi Meza, quien aceptó que los aficionados reclamaran, aunque les pidió unidad.

“Es una situación de la que vamos a salir todos juntos, porque estamos en las buenas y en las malas. No pasa nada. Está bien la exigencia, pero hay un límite”, les dijo.

César Montes también tuvo respuestas para los fanáticos a los que les reconoció la mala marcha del equipo y les externó su pesar por no entregarles buenos resultados. Antes de hablar, El Cachorro pidió no ser videograbado.

Algunos de los manifestantes llevaron cartones de huevos para pedir simbólicamente a los jugadores que pusieran más empeño en los partidos.

Las manifestaciones contra Rayados del Monterrey comenzaron en el presente año después de que fueron eliminados en la primera ronda del pasado Mundial de Clubes, en Dubai, donde obtuvieron el quinto puesto.

Desde entonces, un sector de la afición ha pedido la salida del entrenador Javier Aguirre.