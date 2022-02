México “tenía que ganar por lo civil o criminal”, dice el técnico de Panamá

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Tras el polémico resultado a favor de la Selección Mexicana por 1 gol a 0, Thomas Christiansen, técnico de Panamá, aseguró: “Sabíamos que en la segunda parte la exigencia de México nos iba a someter, y tenía que ganar por lo civil o criminal, y nos sometieron”.

En una conferencia de prensa, el técnico danés aseguró que sabían que se enfrentarían a dificultades en la cancha del Estadio Azteca.

"México no nos iba a regalar nada, teníamos que intentar conseguir nuestros objetivos que era intentar ganar. El tema de lesiones nos mermó. Estuvimos bien metidos en la primera parte, era el objetivo, sabíamos que en la segunda parte la exigencia de México nos iba a someter”.

uD83DuDC10uD83DuDCA3 Thomas Christiansen, director técnico de la Selección de Panamá: "México tenía que ganar por lo civil o por lo criminal y lo consiguieron". #MentiraNoEs uD83CuDDF5uD83CuDDE6uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/meQryenlBr — JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) February 3, 2022

Christiansen interrumpió para quejarse de los intentos fallidos de conexión a internet: “Hay un control ahí, si lo aprietan se queda callado y si no, me voy”, dijo.

Una vez que se restableció la conexión, reconoció que iban a ser presionados por la Selección Mexicana, sobre todo en la segunda parte.

México ganó con un penalti cobrador por el centro delantero Raúl Jiménez en una jugada polémica.

El técnico danés también quiso ser diplomático: “Era difícil ver si era penalti, había mucha gente por delante. En la grabación nuestra era complicado verlo. Así son las eliminatorias en Concacaf, a Panamá no nos han regalado nada. Al final esto continúa. Comentaron que había un árbitro mundialista mexicano, que en la transmisión dijo que no era penalti… Él quizá sabe un poco más. Hoy no nos lamentamos. Toca levantarse”.

Allí está el penal. Fue penalti claro y los panameños ya no jugaban a nada (igual que México). Sin llorar... pic.twitter.com/NvVIqrNmlr — Adri de Reyno (@AdrideReyno) February 3, 2022

Al final del partido hubo dimes y diretes entre los dos equipos, y el técnico explicó: “Yo sólo quería una explicación por tanto tiempo perdido”.

Alguien le preguntó qué le había parecido el Estadio Azteca, y dijo: “¿El Azteca? De cojones… La transmisión, un desastre”.