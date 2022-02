Aguirre desoye a los que claman #FueraVasco; “hay que darle para adelante”

CIUDAD DE MEXICO (apro).- En medio de las críticas que exigen su salida del equipo, Javier Aguirre descartó renunciar a la dirección técnica de los Rayados de Monterrey, y dejó en claro que tiene el voto de confianza de la directiva. No obstante, reconoció que está listo para la decisión que asuma el club tras el fracaso en el Mundial de Clubes.

Bajo este panorama, el entrenador del Monterrey aseguró que “después de 45 años en el futbol profesional estás preparado para cualquier cosa, cualquier momento en cualquier parte del mundo. Vivimos el día a día los que nos dedicamos a esto, así es que no hay más”.

Y en su descargo, Javier Aguirre justificó que Monterrey ha venido cinco veces al Mundial de Clubes “y no lo ha ganado nunca, jamás llegó a la final. No falla el penal el que no lo tira. Aquí hay que estar trabajando, no podemos lamentarnos, tenemos que cerrar bien y luego ir a México para enfrentar al Puebla, que es el actual líder y no será fácil para nada. No hay tiempo”.

De momento, el entrenador piensa en ganar el último compromiso en el Mundial de Clubes, mientras la indignada afición exige la inmediata salida de Aguirre y los dirigentes desde Abu Dabi.

Con todo a su favor, el Club de Monterrey, que cuenta con la nómina de mayor valor en la Liga Mx (95.74 millones de dólares) perdió por la mínima diferencia en su debut en el Mundial de Clubes frente a un diezmado equipo egipcio Al Ahly, que afrontó el compromiso con la ausencia de 10 jugadores, cuyo valor del plantel asciende a 34.58 millones de dólares.

Luego del fracaso del Monterrey, los aficionados que viajaron a los Emiratos Árabes exigieron la salida de Javier Aguirre y volvieron tendencia el hashtag #FueraVasco.

“No digas nada, sólo comparte. Que le llegue a todos, imperdonable: #FueraVasco”, publicaron en la cuenta “La Banda de los Tifos-Fuerza Rayada”.

Asimismo, divulgaron imágenes en las que se aprecian seis cajas de huevo acompañada con la imagen del entrenador y la leyenda: “Fuera Aguirre”.