Así fue el emotivo adiós del tenista Juan Martín del Potro (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El tenista argentino Juan Martín del Potro, exnúmero tres del mundo, se despidió entre lágrimas de sus seguidores este martes al caer frente a su compatriota Federico del Bonis 6-1 y 6-3, en su reaparición luego de 32 meses inactivo.

"La verdad que es un momento que no quería que llegue nunca. La salud me lleva a tener que tomar una decisión. No tengo las fuerzas que muchos creen. Creo que cumplí todos los sueños en el tenis. Hoy deseo poder dormir sin dolor", dijo conmovido.

Los aficionados corearon el nombre del tenista “Delpo” que sufrió de una lesión en la rodilla derecha, en la primera ronda del ATP 250 de Argentina.

“Posiblemente no nos reencontremos más. Hoy di todo lo que tenía, hasta el último punto. Estoy contento porque mi último partido, probablemente, fue en una cancha y no dando una conferencia de prensa. Y adelante de todos ustedes. Los voy a recordar siempre", manifestó al terminar el encuentro frente a 5 mil aficionados en el Lawn Tennis Club.

A pesar del anuncio de su retiro, no se descarta que por compromisos comerciales aún juegue el ATP 500 de Rio de Janeiro el 14 de febrero.

La emotiva despedida del tenista fue acompañada de banderas argentinas y carteles con la leyenda "Gracias Delpo" en las graderías.

"¡Delpo no se va!", cantaba la gente que lo ovacionó en un momento emotivo. Del Bonis (Nº42) dominó a un Del Potro (753) disminuido físicamente a los 33 años.