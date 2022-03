Amaury Vergara le negó el saludo a José Luis Higuera: "No te me vuelvas a acercar nunca más"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –Ambos dirigentes se encontraron a la salida del Salón de la Fama en Pachuca.

El dueño del Guadalajara Amaury Vergara negó el saludo al propietario del Atlético Morelia José Luis Higuera, quien también se desempeñó como directivo de la Chivas hasta 2019 cuando fue destituido por el propio Amaury.

El desaire de Vergara sucedió a las afueras de la ceremonia de la décima generación del Salón de la Fama en Pachuca mientras se encontraba firmando autógrafos a los aficionados, de pronto apareció Higuera intentando saludarlo.

El momento quedó grabado en un video que circula en redes sociales donde se ve a Higuera tendiendo la mano al directivo rojiblanco y la negación de este, además Amaury le dice que no se le acerque nuevamente. "No, no me saludes tú. Es más, no te me vuelvas a acercar nunca más" sentenció Vergara.

Después de la negación Amaury continuó firmando autógrafos a los aficionados mientras que Luis Higuera siguió su camino y exclamó sin regresar a ver a Vergara “Ah, órale”.

Higuera fungió como CEO de Chivas y Omnilife asignado por el entonces dueño Jorge Vergara, para el 2019 cuando Amaury se convirtió en el presidente del Grupo Omnilife Chivas, una de sus primeras decisiones fue destituir a Higuera de su cargo dando por terminada su relación.