Checo Pérez: "Queda mucho por delante y tenemos un coche competitivo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El piloto mexicano Sergio Pérez se dijo optimista para enfrentar las próximas carreras de la temporada 2022 de la Fórmula 1.

Pese al mal arranque de Red Bull por no conseguir puntos en el Gran Premio de Bahréin, la escudería austriaca y el piloto tapatío Checo Pérez se dijeron optimistas para enfrentar este próximo fin de semana el circuito de Arabia Saudita.

“Estoy deseando volver a subirme al coche este fin de semana. Bahrein fue difícil, me quedé a una vuelta de empezar la temporada en el podio, pero confío en este equipo y trabajaremos juntos para superarlo, lo positivo es que queda mucha temporada por delante. Tenemos un coche rápido y me he sentido muy competitivo, por lo que espero aprovechar ese ritmo y utilizarlo desde la clasificación hasta el domingo en Jeddah", dijo Checo Pérez en el comunicado de prensa de Red Bull.

La carrera del domingo será especial para Red Bull pues llegarán a su Gran Premio 327 por lo cual entrarán al top ten de los constructores más longevos de la historia.

Por ello Checo quiere tener una buena presentación en comparación del 2021 donde abandonó la carrera en la vuelta 14 tras un choque con el piloto monegasco Charles Leclerc.

"La carrera de la temporada pasada fue una locura, es un circuito muy exigente y lo será aún más con los nuevos coches. No terminé la carrera en 2021, así que quiero hacer una carrera limpia y mostrar todo el potencial del coche", concluyó.