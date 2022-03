Aficionados promueven el grito homofóbico para que México se quede fuera de Qatar 2022

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 24 de marzo la selección mexicana de futbol se enfrentará a su similar de Estados Unidos, esto con miras a las clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, más allá del juego que se llevará en la cancha, hay otro que se librará en las gradas, pues usuarios vía Twitter mediante el hashtag #MéxicoSinMundial, han llamado a boicotear el partido y lanzar el grito homofóbico que tanto ha buscado erradicar la FIFA a punta de multas económicas en contra de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Entre algunos de los motivos por los cuales parte de la afición ha llamado a este boicot, se debe a la molestia con la toma de decisiones de la FMF, entre ellas el que no desafilarán al Club Querétaro, debido al caso de violencia que se vivió en el Estadio Corregidora hace alguna semanas cuando recibieron al Atlas. Y se suma el tema de la multipropiedad que se ha normalizado en el balompié mexicano, además, del aumento en el precio del boleto, entre otras cosas. Esto con la intención, no solo de expresar su malestar, sino también de buscar que, posiblemente, el máximo organismo del futbol internacional deje fuera del Mundial a México.

Sin embargo, el comentarista Paco Villa, escribió un tuit en su cuenta oficial, en el que destacó que la FIFA ya no castigará a las selecciones por los gritos homofóbicos que realice su afición, sino que lo hará cuando la Federación local no emprenda ninguna medida para evitar esto. Sin embargo, más allá de este tuit, no existe ningún pronunciamiento oficial por parte de la FIFA respecto a este tema.

Los antecedentes del grito homofóbico con la selección mexicana

La FIFA abrió por primera vez una investigación a la FMF por cantos homofóbicos durante el Mundial de Brasil 2014, esto debido a que la afición gritó durante el primer juego de grupo en donde México se midió ante Camerún. A pesar de ello, la afición mexicana continuó con el grito a lo largo del Mundial. De hecho, durante el segundo partido de grupo de México, en donde enfrentaron a Brasil, los brasileños copiaron el grito.

Piara Power, directora ejecutiva de FARE, un grupo de antidiscriminación, comentó que contactaron a la FIFA debido a cuatro incidentes de conducta racista y homofóbica que se suscitaron durante el Mundial, incluidos los cánticos en el partido entre México y Camerún.

El entonces director operativo de selecciones nacionales, Héctor González Iñárritu, comentó que no era “una ofensa directa, que es una expresión normal que se ha hecho costumbre en el futbol mexicano”, y que tampoco “se trata de un grito de homofobia”.

Incluso la FMF envió una carta a la FIFA, en donde explicaban que “está imposibilitada de coartar la expresión de la afición, no podemos hacer nada ni jurídica ni administrativamente ni deportivamente hablando”.

La FMF comenzó una seguidilla de apelaciones contra la FIFA por las multas económicas derivadas del grito homofóbico por parte de la afición. Hasta noviembre de 2021, la FMF sumaba 17 multas por el grito, lo que ha dejado un total de 13.7 millones de pesos pagados en multas.

Los castigos más recientes por parte de la FIFA a la FMF, fueron los dos partidos a puerta cerrada por eliminatoria rumbo a Qatar 2022 en los que la selección mexicana recibió en el Estadio Azteca a Costa Rica y Panamá. Aunque dos mil personas pudieron asistir por medio de invitación a cada encuentro.