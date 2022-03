Ana Guevara: la beca de Donovan Carrillo está condicionada a resultados, "lo tiene clarísimo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, dijo que el monto y la permanencia de la beca del patinador artístico Donovan Carrillo están condicionados por los resultados y el ranking del atleta.

La funcionaria también se refirió al retiro de Donovan del mundial de patinaje artístico en Francia. Al respecto, Guevara informó que aún no se ha podido comunicar con Carrillo ni con Gregorio Núñez, su entrenador, para hablar de lo sucedido. Pero, de igual forma, confirmó que el abandono del atleta del mundial se debió a la ausencia de su equipo.

"No tenemos noticias de parte del equipo de Donovan, no hemos podido tener contacto con ellos. Desconocemos el motivo por el cual no llegaron los patines a tiempo. Lo único que sabemos es que se lograron conseguir los patines nuevos, pero no es un elemento que se pueda utilizar de último momento", dijo la titular de la Conade.

En cuanto a la beca que Carrillo recibe mensualmente, Guevara aclaró que por el momento continuará pues aún no termina el calendario presentado por el patinador para conocer su ranking internacional, pues con ese parámetro se otorga la beca.

"Sí (se mantiene la beca). Lo decíamos a la llegada de Donovan a los Olímpicos. Debemos esperar hasta que la temporada concluya. Si bien, sobre el criterio de beca Donovan está avisado, se le hizo acreedor al beneficio de la beca de 30 mil pesos, hasta que defina su posición en el ranking internacional, lo tiene clarísimo. La beca está condicionada a resultados y lo entendió perfectamente bien", dijo Guevara.

Guevara recalcó en varias ocasiones que tanto Donovan Carrillo como su entrenador conocen los criterios para la beca. Por ello la importancia de participar en el mundial de patinaje y mejorar su posición en el ranking internacional.

La versión de Donovan

En su cuenta de Instagram, Donovan Carrillo relató el incidente ocurrido con su equipo.

“Como algunos de ustedes saben, decidí darme de baja del Campeonato Mundial 2022. Ha sido muy difícil tomar esa decisión debido a la importancia y las grandes expectativas que se tenían para este evento. Lamentablemente, después de evaluar toda la situación junto con mi entrenador @gregorio_nn decidimos que era lo más sensato a raíz de los infortunios que precedieron al día de hoy”, dijo el patinador en la red social.

“Mi equipaje con mi equipo deportivo no fue recibido a tiempo. Hicimos todo lo que estuviera en nuestras manos desde el inicio y también muchas personas en Francia y México nos estuvieron apoyando para buscar soluciones. Desafortunadamente, la situación de los patines y equipaje siempre estuvo fuera de nuestro alcance y no pudimos encontrar a tiempo una solución para este percance.

“Después de ver el panorama y la incertidumbre de no tener patines, me contacté con el personal de @edeaskates para conseguir unas botas nuevas con un par de cuchillas @mkblades que me permitieran entrenar. Sin embargo, al no tenerlas en existencia en ese momento las solicitaron a sus distribuidores oficiales. @interglace_promoglace”, relató.