Donovan Carrillo se retiró del mundial de patinaje artístico en Francia; no llegaron sus patines

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El patinador artístico Donovan Carrillo se retiró del mundial de patinaje artístico en Montpellier, Francia, por razones personales, informó la Unión Internacional de Patinaje.

Aunque el jalisciense no ha dado declaraciones, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, declaró para un programa de radio que Donovan se retiró de la competencia por la ausencia de su equipo, pues este fue extraviado por la aerolínea que los transportaba.

“Hablé con el entrenador y me informó que una empresa de paquetería no le entregó los patines de Donovan a la aerolínea y están extraviados. Le dieron unos nuevos, pero no se sintió cómodo”