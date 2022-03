Ana Guevara intenta regresar al cargo a funcionario destituido por corrupción

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de que el exsubdirector de Calidad para el Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Israel Benítez Morteo, tiene aún cuatro procesos abiertos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la directora de la dependencia, Ana Guevara, intenta regresarlo a su cargo.

En septiembre de 2020, Benítez fue destituido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) señalado por un cúmulo de irregularidades y actos de corrupción. Sobre él fueron impuestas dos inhabilitaciones y dos amonestaciones y la SFP le exige que devuelva 2.4 millones de pesos que el exfuncionario malversó.

Entre finales de 2020 y principios de 2021, Israel Benítez comenzó a inconformarse ante el mencionado tribunal y hasta ahora, dos de los seis procesos los ha ganado, pues los magistrados declararon la nulidad en una de las dos inhabilitaciones y en la destitución.

De los cuatro procesos que están en curso en el TFJA el más grave es de responsabilidad resarcitoria que se encuentra en la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves, puesto que si lo pierde debe devolver el monto mencionado y, además, ya no podrá ser contratado para ocupar otro cargo en la administración pública.

Aunque no ha sido juzgado y los magistrados todavía no deciden si es culpable o no, Ana Guevara intentó el 15 de marzo último proponer el regreso de Benítez ante los integrantes de la Junta Directiva, el máximo órgano de gobierno de la Conade.

La mañana de ese día Israel Benítez se presentó en la sala de juntas de la dirección general de la Conade donde la Junta Directiva estaba sesionando.

No obstante, los integrantes de dicho órgano solicitaron que se quitara de la orden del día el punto donde se tocaba la restitución de Benítez.

La Junta Directiva de la Conade está integrada por un representante de las secretarías de Educación Pública, Hacienda, Relaciones Exteriores, Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales; de la Defensa Nacional, de Marina Salud, Desarrollo Social y Fiscalía General de la República.

A pesar de que Israel Benítez fue destituido nunca ha dejado de operar y de presentarse a trabajar en la Conade, lo cual es una violación a la ley. Es él quien trata con los presidentes de las federaciones deportivas, entrenadores y deportistas la asignación de los recursos públicos para el alto rendimiento.

El abogado que lleva los casos de Israel Benítez ante el TFJA es Ricardo Carlos Alberto Báez Olvera, un excolaborador de Alfredo Castillo cuando este fungió como director de la Conade.

A finales de febrero último, Báez Olvera fue nombrado coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade.

Ricardo Carlos Alberto Báez Olvera fue titular del área de auditoría para desarrollo y mejora de la gestión pública en el Órgano Interno de Control (OIC) de la Conade bajo el mando de la contralora Blanca Carolina Soto, quien había trabajado con Castillo cuando fue comisionado en Michoacán.

Además de Benítez, otro funcionario que ya cumplió con un castigo de seis meses por cometer actos de corrupción regresó a trabajar a la Conade: Arturo Contreras, quien antes de su salida era el director de Alto Rendimiento y ahora funge como director de Centros del Deporte Escolar y Municipal, en la subdirección de Cultura Física y Deporte.

Del mismo modo, otra funcionaria que regresó a la Conade es Ivonne Jiménez Madrid, quien era la titular de Quejas, Denuncias e Investigaciones del OIC, cuya responsabilidad era haber presentado las denuncias penales por los ilícitos cometidos por los funcionarios destituidos. Lejos de eso, en su oficina se reunía con Ricardo Carlos Alberto Báez Olvera cuando ya era abogado de Israel Benítez y trataba de librarlo de los señalamientos de corrupción.

Jiménez Madrid ahora trabaja con Báez Olvera como jefa de departamento de Normatividad y Asuntos Jurídicos y Enlace Interinstitucional.