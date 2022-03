La Liga Mx lamentó la violencia entre las barras de Gallos y Atlas en estadio Corregidora

CIUDAD DE MEXICO (proceso.com.mx).- La Liga Mx se pronunció esta noche por “los lamentables hechos de violencia” ocurridos en el estadio Corregidora de Querétaro”, protagonizada en pleno juego entre los integrantes de las barras de los equipos Gallos blancos de Querétaro y Atlas, el campeón vigente.

Por medio de un comunicado, la Liga Mx reprobó y lamentó las acciones en el estadio de Querétaro, en un posicionamiento que comprende cinco medidas. Entre las cuales, anunció que inició una investigación a fondo por lo acontecido en las tribunas, en la cancha y en el exterior del inmueble durante el desarrollo del partido, correspondiente a la jornada 9 de la Liga Mx.

En el segundo punto, el organismo encabezado por Mikel Arriola, informó que turnó de inmediato a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol lo sucedido con base en los reportes oficiales de los comisarios y árbitros del juego, “pidiendo a la Comisión sanciones ejemplares.

“3.- Derivado de los hechos, también se presentarán las denuncias penales correspondientes por los actos de violencia en el Estadio Corregidora.

“4.- Los reportes del comisario de la Liga Mx y las autoridades de Querétaro indican que las personas lesionadas fueron trasladas en ambulancia a hospitales cercanos, y se espera el reporte oficial sobre su estado de salud.

“5.- El partido Querétaro contra Atlas será reprogramado en fecha y hora por confirmar con base al artículo 64 del Reglamento de Competencia de la Liga Mx”.

Las imágenes de la batalla campal, que fueron transmitidas en vivo por Fox Sports, también originó que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, postergará su viaje que tenía previsto a Europa y convocó a una reunión de urgencia en la casa de gobierno para tomar las medidas correspondientes:

“Sostuve una reunión con los principales responsables de gobierno. La instrucción es clara: habrá castigo para los responsables de la violencia en el Estadio Corregidora. Tras posponer mi salida, me dirijo a #Qro para dar seguimiento a las investigaciones”, publicó Kuri en su cuenta de Twitter.

En un primer mensaje, que publicó a las 20:16 horas, el mandatario condenó “con toda energía la violencia del día de hoy en el Estadio Corregidora”, y advirtió que la empresa propietaria de Gallos e instituciones deberán responder por los hechos. “He dado instrucciones para que se aplique la ley con todas sus consecuencias. En Querétaro no hay impunidad”, avisó Mauricio Kuri.

A las 21:24 horas, Protección Civil de Querétaro informó que “hasta el momento no se tiene reporte de personas fallecidas, 22 personas lesionadas, nueve de ellos (fueron) trasladados al Hospital General, y de éstos dos de ellos en estado de gravedad”.

No obstante, en las imágenes de la violencia acontecida en el Estadio Corregidora, que fueron reproducidas inmediatamente en las redes sociales, se observa a aficionados tirados en el piso inconscientes y algunos fueron despojados de su ropa.

En medio de todo esto, el reporte oficial de las autoridades queretanas indica que no hay víctimas mortales de esta tragedia que sacude al futbol mexicano profesional.