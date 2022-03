La Liga MX suspende el resto de la jornada 9 por hechos violentos en el estadio Corregidora (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Liga MX suspenderá el resto de la jornada 9 del Torneo Clausura 2022, luego de los hechos violentos que se registraron entre las barras de los Gallos Blancos de Querétaro y el Atlas en el estadio Corregidora, que hasta ahora ha dejado un saldo de 22 personas lesionas, dos de ellas graves.

Así, no se disputarán los partidos Pumas-Mazatlán, Pachuca-Tigres y Tijuana-Atlético de San Luis.

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, hizo el anuncio a través de un video publicado en las redes sociales de la liga.

Los distintos clubes de la Liga MX han condenado los hechos violentos a través de sus redes sociales.

“Nuestro compromiso es actuar para que no haya impunidad ante estos lamentables hechos. Mañana me trasladaré a Querétaro para visitar a los heridos y los mantendremos informados”, dijo Arriola.

Después del partido entre Monterrey y América, los presidentes de ambos clubes, Duilio Davino y Santiago Baños, en conferencia de prensa, externaron su consternación y su solidaridad con las familias de las personas heridas.

El partido entre Querétaro y Atlas fue suspendido al minuto 63 cuando los rojinegros ganaban 1-0.

El presidente ejecutivo de la #LigaBBVAMX, @MikelArriolaP, anuncia que los partidos restantes de la Jornada 9 serán suspendidos en solidaridad con los afectados por los hechos del Estadio La Corregidora.#GritaXLaPaz pic.twitter.com/sDwXjQO56r — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 6, 2022