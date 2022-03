Tras riña entre Gallos y Atlas, Liga MX anuncia que porras visitantes no entrarán en los estadios

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, anunció que las barras visitantes ya no podrán entrar a los estadios como medida preventiva para que no se repitan los hechos de violencia registrados en el estadio de La Corregidora, en el partido Querétaro-Atlas.

El directivo dijo que se analiza qué pasará con los grupos de animación de los clubes del futbol mexicano, pero que no se descarta que desaparezcan, por lo que esta misma semana (el martes) habrá una asamblea extraordinaria en la Liga MX para decidir el futuro.

“¿Cuáles son las reglas para que los grupos de animación acudan o no acudan? Tener mecanismos de identificación digital de los asistentes para tener un mecanismo de prevención. Estamos tomando acciones correctivas y sancionatorias y mirar hacia el futuro sobre este grave problema que estamos enfrentando con los grupos de animación”, añadió el presidente de la Liga.

Por su parte, el presidente del club Querétaro, Gabriel Solares, informó en durante el partido Querétaro-Atlas había alrededor de 600 elementos de seguridad: 358 de seguridad privada, 100 estatales y 150 municipales, lo cual es correcto de acuerdo al protocolo establecido antes del partido.

“Esos 600 cumplen para el partido que se celebró. Todos vimos que fueron superados fácilmente y no hubo un dispositivo correcto, no tanto por le número, si no por las funciones. La estrategia que diseñó la Liga, los (policías) municipales y el club lamentable no fue en la forma correcta”, reconoció Gabriel Solares.