Cristante revela amenazas de muerte contra jugadores de Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el evento de violencia suscitado en el estadio La Corregidora, el técnico de Gallos Blancos, Hernán Cristante, reveló que los jugadores han recibido amenazas de muerte.

"Veo un plantel sensible, con temor, con amenazas, cuando el plantel realmente no estuvo involucrado en ningún acto de violencia", comentó el entrenador.

"Mis jugadores han recibido amenazas de muerte, no están tranquilos, hay esposas que están pensando en irse. No hicimos nada, ayudaron a la gente, le abrieron la puerta de los vestidores, buscaron la forma de apoyar", continuó Cristante.

Estas declaraciones surgen a partir de comentarios ofensivos y en tono de amenaza que se han postrado sobre un video publicado en redes, donde Cristante dice lo siguiente durante la trifulca:

"Nos van a suspender la cancha. Después afuera los reventamos, no pasa nada".

Si esto no tiene otro contexto Hernán Cristante no debe seguir más en la @LigaBBVAMX pic.twitter.com/t76qCkPUA0 — ????? ?(???) uD83DuDC99uD83EuDD85uD83DuDC9B (@17TITULOSDELIGA) March 6, 2022

El entrenador aclaró que se trata de un video cortado donde se sacan de contexto sus palabras, y que debido a ello ahora lo consideran un "incitador de la violencia".

"Me decían 'es que me pegaron, hay que reventarlos'. Se querían meter al túnel y dije 'si se meten al túnel va a haber una tragedia'. Así que los llevé para otro lado y ellos me decían 'hay que reventarlos'. Les dije 'reviéntelos afuera'. Esto se usa en la parte de educación, en la parte de disuasión y fue algo que me salió", explicó el entrenador.

Hernán Cristante abrió las puertas del vestidor de Atlas para resguardar a su afición.



Aquí el equipo recibiendo a decenas de familias, para alejarlas del peligro uD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83DuDC4FuD83CuDFFB#LutoNacional #SíHayMuertos pic.twitter.com/bm1ARuM7TM — Redes en Acción uD83CuDDFAuD83CuDDE6 (@RedesEnAccion2) March 6, 2022

Tanto el director técnico como sus jugadores están a la espera de una decisión de la Federación y la Liga MX sobre si el club será desafiliado.

Hasta el momento, las autoridades de Querétaro han reportado 26 heridos, tres de ellos de gravedad.