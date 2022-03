Querétaro-Atlas: aficionada narra cómo salió del estadio gracias a un muchacho que le dio su playera

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Una aficionada al futbol que estuvo presente en la violenta pelea entre la afición de los equipos Querétaro y Atlas el sábado en el estadio La Corregidora relató en Twitter cómo un muchacho le dio su playera para poder salir del estadio.

La usuaria @Bichiyal_12 abrió un hilo en la red social para relatar cómo estaba buscando al joven que le dio su playera para poder salir del estadio, pues está autografiada y quería devolvérsela. Más tarde relató que lo había localizado sin dar más detalles.

Gracias al Niño de Queretaro que me dio su camisa para poder salir del estadio con bien, espero de todo corazón dios te bendiga mucho. — Malcriada como Nairobi. (@Bichiyal_12) March 6, 2022

Contó que fue un día difícil. Ella viajó desde Guadalajara a Querétaro, pero jamás pensó que a sus 20 años viviría algo semejante, que se debió resguardar en un túnel por miedo a ser agredida y luego salir corriendo, mientras veía gente sangrando, niños llorando, y a otros aficionados tirados mientras les pateaban en la cabeza.

“El futbol no es esto, el futbol no es lágrimas, el futbol no es miedo y mucho menos sangre”, narró.

Fue un día muy difícil, sigo en shock, jamás me imaginé tener que estar resguardada en un túnel con miedo a ser agredida, fue algo impresionante tener que correr mientras veías gente sangrando, niños llorando, familias huyendo, gente tirada mientras otro le pateaba la cabeza. — Malcriada como Nairobi. (@Bichiyal_12) March 6, 2022

Luego de que, en redes sociales, una chica agradeció a un aficionado del equipo de futbol del Querétaro por darle su playera para salir del estadio La Corregidora, tras la trifulca del domingo, otro usuario contó que un joven hizo lo mismo con un niño y aunque le quiso pagar, éste no aceptó. “Mis respetos. Fue terror puro estar ahí”.

El aludido le respondió en Twitter: “Buen día, no busco recuperar mi playera o alguna remuneración por ella; pero sí me gustaría saber si alguien conoce al niño que se la di, solamente para saber si él y su papá están bien”, señaló.

Buen día, no busco recuperar mi playera o alguna remuneración por ella; pero si me gustaría saber si alguien conoce al niño que se la di solamente para saber si el y su papá están bien. uD83DuDE4FuD83CuDFFF — Kevin Cabrera (@kevs_choco8) March 6, 2022

Además, compartió una lista de 55 personas que fueron lesionadas y donde estaban siendo atendidas –entre ellas el Hospital General de Querétaro, en camino a Guadalajara–; un detenido, dos personas reportadas como graves; cinco que desconocen detalles, pero que fueron localizados y seis que están desaparecidos, porque la última de la lista se reportó con bien.

Gente de atlas que aun sigue en Queretaro, favor de difundir. pic.twitter.com/sHkqQuzYPM — Malcriada como Nairobi. (@Bichiyal_12) March 6, 2022

Cuando llegó a Guadalajara, @Bichiyal_12 amplió la información y contó que abrazó a su mamá mientras lloraba y agradeció a los usuarios porque pudo localizar al muchacho que le dio su playera.

Acabo de llegar a Guadalajara y por fin pude abrazar a mi mamá entre lágrimas.

Voy a aprovechar este momento en el que mis tw tienen mucho alcancé para sacar a la luz algunas cosas que pasaron ayer.

Primero que nada gracias a todos ya pude localizar al niño, gracias a personas + — Malcriada como Nairobi. (@Bichiyal_12) March 6, 2022

Contó que al empezar lo que llamó “la masacre” corrió con otras personas hacia la cancha, cuando un aficionado del Querétaro golpeó a su amiga, por lo que le aventó un vaso para distraerlo y correr a las bancas y vieron a un seguidor del Atlas siendo agredido por más de seis personas de Querétaro, mujeres sangrando, niños llorando, personas con tubos, sillas, butacas, pero jamás vieron a un policía.

“No entiendo como aficionados traían navajas, mochilas, etcétera, si a nosotros no nos dejaron ingresar ni siquiera una chamarra o gorra. Después de esto, mi novio se le acercó al ya mencionado muchacho para decirle que si me prestaba su camisa para poder salir. Sin dudarlo, se la quitó y yo me la puse. Mi novio tuvo que salir sin camisa porque también traía la del Atlas. Empezamos a salir”, añadió.

Agregó que afuera se pegaron a una familia queretana para poder alejarse, mientras seguían las peleas afuera de la taquilla. Se fueron caminando por una carretera y había una patrulla, fue la primera que vio después de todo y estaba afuera.