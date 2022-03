Estas son las "decisiones históricas" de la FMF: vetan un año La Corregidora pero siguen las barras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX anunciaron que Gallos Blancos de Querétaro no podrá recibir afición como local durante un año -en el estadio La Corregidora o cualquier otra sede- sanción que alcanza al equipo femenil y a los de fuerzas básicas.

En conferencia de prensa, el presidente de la FMF, Yon de Luisa, y el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, dieron a conocer la lista de decisiones que esta mañana tomaron los dueños de los 18 clubes del futbol mexicano en respuestas a los hechos de violencia que se vivieron el sábado 5 de marzo en el partido Querétaro-Atlas.

Además del veto a los juegos como locales para Gallos Blancos (se decidió que perdió el partido ante el Atlas por marcador de 3-0), se determinó multar al equipo con 1.5 millones de pesos, su porra (La Resistencia albiazul) no podrá entrar al estadio de su equipo durante tres años y durante uno a los estadios de visitantes.

La Barra 51 del Atlas no podrá acceder a estadios de otros equipos durante seis meses.

De acuerdo con el federativo y el directivo, la asamblea tomó “decisiones históricas” para erradicar la violencia que han generado las barras de los clubes de futbol a quienes insistieron en llamar grupo de animación porque “las barras no existen” y como los equipos necesitan “una base de fanáticos”, pero “no a las barras”, decidieron no desparecerlos, pero sí instruyeron a los clubes de dejar de financiarlos y de regalarles boletos y pidieron credencializarlos para tener perfectamente identificados a los integrantes de los grupos de animación.

“Vamos a obligarlos a dejar el anonimato, queremos grupos de animación que de verdad apoyen el club; no queremos criminales disfrazados de grupos de animación. Los clubes ya no pueden apoyar de ninguna manera en lo económico a los grupos. Queremos que tengan como incentivo su afición y no querer sacarle al futbol cosas y luego generar violencia. Estas son medidas para cerrar cualquier espacio de violencia para que a partir del anonimato se ofenda al futbol y se afecte aficionados”, añadió Arriola.

Mikel Arriola dijo también que se prohibirá la entrada de por vida a los estadios a quienes sean encontrados culpables de haber cometido actos de violencia, que los clubes serán multados con 3 mil UMAS si apoyan económicamente a los grupos de animación y que tienen la obligación de recibir sólo aficionados que estén perfectamente identificados.

A partir de las temporadas 2022-2023 los 18 clubes tienen la obligación de implementar el FAN ID con su porra local a través de un sistema de reconocimiento facial.

El presidente de la Liga MX también dio a conocer que los directivos del club Querétaro, Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Greg Taylor y Manuel Velarde estarán vetados del futbol mexicano durante cinco años por su responsabilidad al no contratar a una empresa que fuera capaz de garantizar la seguridad en la tribuna y la cancha.

Asimismo, Arriola confirmó que la empresa que es la dueña del certificado de afiliación del club Gallos Blancos sigue siendo Solaz Deportes y Entretenimientos, S de RL de CV, de Jorgealberto Hank Izunza y de su padre, Jorge Hank Rhon, lo cual significa que a pesar de que Solares adquirió la sociedad del club en 2020 no terminó de pagar el equipo.

“Inhabilitar a la actual administración del club integrado por Gabriel Solares, Greg Taylor, Adolfo Ríos (presidente deportivo) y Manuel Velarde por cinco años de cualquier actividad de dirección y administración en cualquier club para que no se repita esto (…) que el titular original de los derechos (Solaz) tome la administración del equipo y que lo ponga a la venta para que se lleve a cabo en 2022 y si no lo venden sea la Liga MX quien asuma la responsabilidad de asignar el certificado”, dijo Arriola.

Arriola explicó que el club Querétaro no fue desafiliado porque generaría más problemas que afectarías a los y las futbolistas, como el caso del Veracruz de Fidel Kuri que aún mantiene adeudos.

Los dirigentes de futbol señalaron que los responsables de lo acontecido el fin de semana pasado son los cuerpos policíacos, la empresa de seguridad privada, pero sobre todo el club Gallos Blancos por ser “el principal responsable de contratarlos y coordinarlos”.