Fórmula 1: Nikita Mazepin revela que se enteró sobre su despido de HAAS igual que la prensa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expiloto ruso de Fórmula 1, Nikita Mazepin, reveló que se enteró de su despido de la escudería de Fórmula 1, HAAS, el mismo día que la prensa.

“No oí nada del equipo de que esto ocurriría y supe que me echaban el mismo día que la prensa. Nadie está listo para ésto, no me dieron pistas de ello, ni apoyo”.

La escudería de Fórmula 1, HAAS, argumentaron que el despido fue por el rompimiento con su patrocinador principal, la empresa rusa Uralkali, cuyo dueño es el padre del piloto, Dmitri Mazepin, quien tiene una estrecha relación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Mazepin asegura que él estaba dispuesto a correr bajo bandera neutral, tal como lo había permitido la FIA (Federación Internacional del Automóvil).

“Me quedé sin el sueño por el que luché 18 años de mi vida y sin defensa para ello".

Lo más sorprendente es que el equipo le habría comentado que si la Federación le permitía correr, ellos (HAAS) lo haría también.

"El equipo me dijo que si la FIA me dejaba, no habría problema yo en los test de Barcelona ni imaginaba que iba a pasar nada, y solía creer al cien por cien en sus palabras de (Guenther) Steiner, al que respetaba como hombre y jefe de equipo, pero no oí nada del equipo de que esto ocurriría y supe que me echaban el mismo día que vosotros (la prensa)”.

Mazepin aseguró que él buscará regresar a Fórmula 1, que “no deja el sueño atrás”, pero que nunca regresaría a la escudería HAAS, porque “no confía en ellos”.

El piloto reveló también que busca crear una fundación para apoyar a deportistas que se vean afectados por razones políticas.

En una noticia paralela, la empresa Uralkali, que como ya mencionamos es dirigida por el padre de Mazepin, ha pedido que la escudería HAAS que regresen el dinero que como patrocinador invirtieron al equipo para la temporada 2022, y que de no hacerlo, tomarán acciones legales.