“Me está rompiendo el corazón, estoy deshecha”: Madre que entregó a su hijo en Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “Me está rompiendo el corazón, estoy desecha, pero no hay de otra, no hay de otra. Aquí estoy y estoy con él”, dijo la madre que entregó a su hijo a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, como uno de los presuntos agresores en La Corregidora durante el partido de Gallos Blancos ante Atlas.

“Ayer fueron a catear mi casa. Él no estaba en mi casa. Pues me dijeron que, los policías, me dijeron que lo más opcional es que si él se comunicaba conmigo, pues que lo entregara para bien de él y bien de nosotros.

“Yo platiqué con él, entonces yo le dije: ¿sabes qué? Le digo, las cosas están así y así. Vámonos. Te voy a llevar a la fiscalía. No me dijo nada. Lo aceptó todo. Me dijo que sí y aquí estamos. Aquí estoy yo”, señaló la señora, en un video de 1:04 minutos, difundido en las redes sociales de la fiscalía queretana.

“Ahora sí que cada persona que tenga datos que sirvan aquí, para nuestros hijos o hijos propios de las personas que a lo mejor están aquí, pues que se acercaran, como lo hice yo”, señaló en el mensaje, donde la fiscalía invitó a toda persona que tenga datos que ayuden a esta investigación a comunicarse, de manera anónima, al 442 238 7622.

A toda persona que tenga datos que sirvan a la investigación, acérquense a esta Fiscalía.



Pueden comunicarse al 442 238 7622 y proporcionar información de manera anónima. pic.twitter.com/NK8mnh9Ej4 — Fiscalía Querétaro (@fiscaliaqro) March 9, 2022

La víspera, la fiscalía de Querétaro dio a conocer que una de las cuatro órdenes de aprehensión que se cumplimentaron la tarde del 8 de marzo por los hechos violentos ocurridos en el estadio La Corregidora, fue gracias a esta madre que entregó a su hijo a las autoridades estatales.

Señaló que llevó a su hijo a la Policía de Investigación del Delito. Las tres detenciones restantes se realizaron en Querétaro, Colón y El Marqués.

Este miércoles dos personas de las primeras 10 detenidas fueron liberadas por orden de un juez penal, seis vinculadas a proceso y dos más solicitaron la duplicidad del plazo constitucional para defenderse de las acusaciones.