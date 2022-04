Niño autista agredido por Ronaldo rechaza invitación del portugués a un partido en el Old Trafford

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Luego que el delantero del Manchester United, Cristiano Ronaldo, se disculpó con el niño autista de 14 años que agredió con un manotazo y lo invitó a un partido al Old Trafford, el menor y su familia rechazaron el ofrecimiento del portugués: “¿Por qué iríamos a verlo?”.

Sarah Kelly, la madre de Jake Harding, el menor violentado, fue quien respondió al llamado “CR7” y le dio un “no” a su propuesta, además que, para la familia, Ronaldo no es una figura relevante. Ellos son partidarios del equipo Everton.

“Si alguien nos agrediera en la calle y luego nos pidiera que fuéramos a cenar, no iríamos. ¿Por qué iríamos a verlo? ¿Solo porque es Cristiano? Rechazamos amablemente su oferta. ¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford? ¿Por qué querría un Toffee ir a ver a un Red Devil? No tengo nada qué decirle”, señaló.

El manotazo de Ronaldo

El sábado 9 de abril, Ronaldo estaba enfadado por la derrota de su equipo ante el Everton 1-0, en un partido de la Premier League y se desquitó con el adolescente.

El portugués, al ingresar a los vestuarios, pegó un manotazo al menor y le tiró su celular, hecho que quedó grabado en un video.

Ronaldo assaulted a kid because he lost a game. Crazy pic.twitter.com/2Cr6mYNqT4 — MC (@CrewsMat10) April 9, 2022

La policía de Merseyside, en Liverpool, confirmó que había una investigación del hecho.

Por haber agredido al niño, el delantero del Manchester United dejó de ser Embajador de Save The Children, organización encargada de proteger a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, hasta que se investigue lo sucedido.

La disculpa

Ese mismo sábado, “CR7” escribió en su cuenta oficial de Instagram: “Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto.

“Y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”, escribió el portugués, de 37 años.