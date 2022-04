“Tata” Martino explica por qué no ha convocado al “Chicharito” Hernández

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El director técnico de la Selección Nacional, Gerardo “Tata” Martino, y el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ofrecieron una conferencia de prensa para hablar de los partidos amistosos que enfrentará el Tri con miras a Qatar 2022.

En la conferencia se habló también acerca del motivo por el que Martino no convoca a Javier “Chicharito” Hernández a la Selección Nacional.

Chicharito no está vetado del Tri: Yon de Luisa

Fue el 21 de enero de 2020 cuando se hizo oficial la salida de Javier Hernández del Sevilla, situación que no solo representó una pausa en su carrera por Europa, sino también su llegada a la Major League Soccer (MLS) para vestir los colores de Los Angeles Galaxy.

Su última convocatoria a la Selección Mexicana se dio el 6 de septiembre de 2019, para un duelo amistoso del Tri ante el combinado de Estados Unidos. Aquel partido disputado en el Estadio MetLife culminó con un marcador de 0-3 a favor de México, en el que Hernández marcó un gol, el último con la Selección. También fue la última victoria del Tri ante el cuadro de las barras y las estrellas.

Por el momento, “Chicharito” ostenta el récord de ser el máximo goleador de la Selección Mexicana con 52 tantos. Y, en la presente campaña de la MLS, ha convertido 5 dianas en 6 partidos. A pesar de esto, Gerardo “Tata” Martino fue contundente cuando le preguntaron sobre cuál es el motivo por el que no convoca a “Chacharito”.

“Javier Hernández no está porque el entrenador de turno no lo ha elegido en estos dos últimos dos años y algo, tres años. Quiero decir que no hay nada que yo tenga que compartir con los medios, toda cuestión que sucede dentro del ámbito de la selección nacional se resuelve dentro del ámbito de selección nacional”.