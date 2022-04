Javier Aguirre debuta con el Mallorca con una derrota frente al Getafe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Mallorca de Javier Aguirre es derrotado en su debut, en su visita al Getafe; el cuadro dirigido por el mexicano está en búsqueda de la permanencia en la primera división española.

El día de hoy llegó el debut de Javier Aguirre al frente del Mallorca, en la presente temporada de La Liga española, el objetivo, la permanencia en primera división; el primer resultado, una derrota.

El equipo “bermellón” (Mallorca) visitó al cuadro del Getafe, el partido estuvo igualado en todos aspectos, hasta que al minuto 63, un golpe del balón en el codo del futbolista de Mallorca, Franco Russo, alerto al VAR (Video Arbitraje) quien llamo al arbitro Mateu Lahoz, quien despues de revisarlo multiples veces marcó la pena máximo, mostró la segunda tarjeta amarilla a Franco, y terminó por expulsarlo debido a esta.

El penal fue atajado por el portero Sergio Rico, pero aunque este no subiera al marcador, la expulsión fue clave para que al minuto 82, Borja Mayoral, diera la ventaja al Getafe, sentenciara el partido y definiera un amargo debut para Javier Aguirre.

Aguirre declaró lo siguiente sobre el penal y sobre el VAR:

"Entender, no lo entiendes ni tú (el periodista) ni yo ni nadie, porque es un lío… Si el VAR lo ve claro (el penal) y llama al árbitro, pues mira, allá está marcado y no hay más. Es cierto que Mateu (el árbitro) está cerca, hace gestos que la ve clara y no la pita. La única pregunta que siempre tengo es ¿quién decide ir al VAR? ¿El árbitro o le llaman? Es la única duda y nadie me la ha podido contestar".

Mallorca se encuentra en la posición 18 (de 20) a un solo punto de la salvación, pero con un partido más que a los que persigue. Quedando solo ocho partidos por jugar, el Mallorca y Aguirre buscarán a como dé lugar la salvación.