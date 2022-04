Wimbledon: Tenistas rusos y bielorrusos, incluido Medvedev, son excluidos del torneo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización del torneo de Wimbledon ha decidido no permitir la participación a los tenistas de nacionalidad rusa y bielorrusa, entre los que destacan Daniil Medvedev y Victoria Azarenka.

La invasión de Rusia a Ucrania sigue teniendo repercusiones en el deporte, ya que se ha anunciado que para el torneo de Grand Slam de tenis, Wimbledon, los tenistas de nacionalidad rusa y bielorrusa, no podrán participar.

"En las circunstancias de una agresión militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso saque el menor beneficio de la participación de tenistas rusos y bielorrusos. Tenemos por tanto la intención, lamentándolo profundamente, de rechazar la inscripción de jugadores rusos y bielorrusos en Wimbledon", dice el comunicado del All England Lawn Tennis Club.

Entre los tenistas más destacados que serán excluidos del torneo se encuentran el segundo sembrado del ranking de ATP (Asociación de Tenistas Profesionales), Daniil Medvedev, y la exnúmero 1 del mundo, Victria Azarenka.

Ante esta situación, el número 1 del mundo, Novak Djokovic dijo:

“Siempre he condenado la guerra, siendo yo mismo un niño de la guerra (...), pero no puedo apoyar la decisión del torneo de Wimbledon, que considero que es una locura. Los jugadores de tenis, los deportistas no tienen nada que ver con lo que pasa. Nunca es bueno cuando la política se mete en el deporte.”

Wimbledon dará comienzo el día 27 de junio.