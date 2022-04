La Conade ajusta los estímulos de atletas; algunos pasan de 75 mil a 6 mil mensuales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Los deportistas mexicanos de alto rendimiento ya recibieron un ajuste en el monto de los estímulos económicos que reciben por parte del gobierno federal, de acuerdo con sus resultados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 o si no lograron calificar a la justa veraniega.

El diario La Afición publicó que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), con base en los tabuladores publicados el 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, realizó los ajustes correspondientes.

El más drástico es el de la taekwondista triple medallista olímpica María Espinoza, quien pasó de 75 mil pesos netos a 6 mil. Espinoza no calificó ni a Tokio 2020 ni a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

La información, que fue obtenida mediante una solicitud en la plataforma nacional, indica que son mil 299 deportistas quienes reciben una beca económica. Los que menos cobran tienen asignados mil 700 pesos al mes.

Quienes más cobran son los medallistas de oro paralímpicos con 55 mil pesos mensuales.

“Otro ejemplo de una reducción drástica es la que sucedió al clavadista Iván García, quien a finales de enero contó en entrevista a MILENIO-La Afición que le preocupaba que le redujeran su beca a 6 mil pesos tras haberse quedado en la ronda preliminar en Tokio 2020; ahora, se confirma que sí sufrió ese ajuste. Antes de los Olímpicos recibía 68 mil 622 pesos (menos impuestos).

Sin embargo, los ajustes no son claros, pues la pentatleta Mariana Arceo aparece con un monto de 24 mil pesos, pero al terminar en el sitio 16 en Tokio 2020 debería recibir sólo 9 mil pesos.

“La ciclista Jessica Salazar, quien decidió no competir en la justa olímpica debido a que no estuvo de acuerdo con los procesos selectivos de la Federación Mexicana de Ciclismo, aparece con un monto mensual de 12 mil pesos. La raquetbolista Paola Longoria también tiene un monto de 6 mil pesos, a pesar de que el año pasado ganó el Campeonato Mundial de la especialidad realizado en Guatemala; con ese triunfo le tocaría un monto de 21 mil 500 pesos. Longoria, antes de que existieran los nuevos tabuladores recibía 80 mil pesos (menos impuestos). Paola Espinosa (clavadista), ante la incertidumbre de si se retira o no, rompió abruptamente con la Conade por lo que dejó de recibir un apoyo mensual; antes de Tokio, su beca era de 83 mil 678 pesos (menos impuestos). Brandon Plaza (taekwondoín) era una de las cartas fuertes de esta disciplina por lo mostrado en los mundiales, por eso tenía una ayuda de 60 mil 142 pesos; al no calificar a Tokio, ahora sólo le dan 6 mil”.

Los medallistas olímpicos en Tokio 2020 recibieron también un ajuste. La pesista Aremi Fuentes recibe ahora un monto de 50 mil pesos, el arquero Luis Álvarez 36 mil pesos, su compañera Alejandra Valencia 41 mil y la pareja de clavados sincronizados que integran Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco reciben 41 mil y 36 mil, respectivamente. Todos ganaron medalla de bronce.

Los cuartos lugares olímpicos, Alexa Moreno (gimnasia) y Jorge Orozco (tiro deportivo) tienen un apoyo de 41 mil pesos, lo cual resulta absurdo, pues reciben más dinero que Alejandra Orozco, quien sí obtuvo medalla. La Conade premia mejor las pruebas individuales que las de pareja, aún así no se entiende por qué Agúndez cobra 5 mil pesos más que Orozco.

Los clavadistas Juan Celaya y Yahel Castillo, también pareja que obtuvo cuarto lugar, quedaron con 33 mil pesos.

Los medallistas paralímpicos que ganaron oro reciben 55 mil pesos: Jesús Hernández, Diego López, José Chessani, Juan Diego García, Amalia Pérez, José Castorena y Mónica Rodríguez.

El patinador artístico Donovan Carrillo sigue registrado con 30 mil pesos mensuales, pese a que en el Campeonato Mundial no competió porque no llegaron sus patines con los que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.